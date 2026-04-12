Acababa de salir de la cárcel y lo asesinaron: Ejecutan a “El Negro” en Cuernavaca, Morelos; fue arrestado por asesinar a un joven en 2017

El historial de violencia de Óscar Antonio Gómez Sierra, alias "El Negro", terminó este viernes 10 de abril. Durante la tarde, en el norte de Cuernavaca, el hombre recibió un ataque directo que lo dejó sin vida a penas unos días después de haber salido de la cárcel.

“EL NEGRO”, VINCULADO AL CASO DEL BAR ATTICO EN 2017, HABRÍA SIDO ULTIMADO EN CUERNAVACA



Autoridades identificaron como Óscar Antonio Gómez Sierra, alias “El Negro”, al hombre ultimado el viernes en un autolavado ubicado en Tetela del Monte, en Cuernavaca.



El sujeto había… pic.twitter.com/2np74e3MRy — 24 Morelos (@24_morelos) April 12, 2026

Ataque directo en un autolavado de Tetela del Monte, Morelos

Los hechos ocurrieron en un negocio de lavado de autos ubicado sobre la Calzada de los Reyes, en el poblado de Tetela del Monte. "El Negro" se encontraba en el establecimiento cuando sujetos armados llegaron para dispararle en repetidas ocasiones.

A pesar de la movilización de los cuerpos de emergencia, las heridas fueron letales. La zona quedó bajo el resguardo de la policía estatal, mientras los peritos realizaban el levantamiento de un cuerpo que muchos recordaban por un video viral de hace siete años.

¿Quién es "El Negro" y por qué lo arrestaron?

El 29 de septiembre de 2017, las cámaras del bar Attico, en la colonia Vista Hermosa, captaron a Gómez Sierra amedrentando a una joven. Israel Hernández, un estudiante de la UAEM de 23 años, intentó defender a la joven, la cual también conocía.

La respuesta de "El Negro" fue sacar una pistola y dispararle en el pecho, para después patearlo mientras agonizaba en el suelo y huir.

Liberan a "El Negro" en Cuernavaca

"El Negro" fue capturado meses después en Baja California y sentenciado en 2018 a 13 años y cuatro meses de cárcel. Sin embargo, su reciente salida de prisión generó ruido, ya que solo cumplió cerca de ocho años tras las rejas.

Apenas llevaba unas semanas de haber salido de la cárcel y días después lo asesinaron. Según informes policiales, el sujeto mantenía vínculos históricos con el grupo de los Beltrán Leyva.

¿Por qué asesinaron a "El Negro"?

Hasta ahora, las autoridades no han determinado la razón por la cual "El Negro" fue asesinado, aunque sus vínculos con criminales podría ser una línea de investigación.

La Fiscalía de Morelos ya inició las indagatorias para dar con los responsables del ataque en el autolavado, aunque los sospechosos lograron huir.

#SEGURIDAD



SE ECHAN A UNO EN CUERNAVACA



Un hombre fue asesinado a balazos en un autolavado de la colonia Tlaltenango de Cuernavaca, la tarde de este viernes. pic.twitter.com/3IcHnyp2oR — Extra de Morelos (@ExtraMorelos) April 10, 2026

Cuernavaca bajo el acecho de la violencia

Este homicidio ocurre en un contexto de alta tensión en Morelos, donde los ataques armados, robos, ejecuciones e inseguridad son el pan de cada día para los ciudadanos del estado de la eterna primavera.