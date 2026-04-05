Violento robo en Cuernavaca, Morelos: Hallan sin vida a guardia de seguridad de institución educativa

Este domingo 4 de abril se reportó la muerte de un guardia de seguridad del Centro Deportivo y Cultural Amanalco, perteneciente a La Salle de Cuernavaca, Morelos.

Al entrar al inmueble, ubicado en la zona de Paseo del Conquistador, el relevo del guardia descubrió que el orden estaba fuera de lo habitual y su compañero no respondía a los llamados.

INVESTIGAN FALLECIMIENTO DE GUARDIA EN UNIDAD DEPORTIVA DE CUERNAVACA 🚨



La mañana de este domingo fue localizado sin vida un guardia de seguridad privada al interior de una unidad deportiva de una universidad ubicada sobre Paseo del Conquistador, en la colonia Bellavista de… pic.twitter.com/Ra3qKnQSAE — 24 Morelos (@24_morelos) April 5, 2026

Encuentran a guardia de seguridad amarrado y golpeado

Cerca de la colonia Bellavista, el cuerpo del guardia de seguridad en Cuernavaca fue localizado dentro de la caseta de vigilancia. Según los primeros reportes de quienes lo hallaron, el lugar estaba totalmente desordenado, señal de un posible forcejeo o búsqueda de objetos de valor.

El trabajador, cuya identidad se mantiene bajo reserva, estaba atado de manos y presentaba múltiples golpes en el cuerpo, lo que indica que fue sometido con violencia durante la madrugada de este 5 de abril.

Presunto robo a institución educativa de Cuernavaca dejó al guardia deseguridad fallecido

Aunque las investigaciones apenas comienzan, la línea principal apunta a un asalto a las instalaciones deportivas y culturales de la institución educativa. De manera extraoficial, se sabe que los agresores habrían irrumpido en el complejo para sustraer equipo o valores, encontrando resistencia por parte del vigilante.

Al llegar los paramédicos tras el reporte al 911, solo pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales, pues las heridas fueron mortales.

Comunicado de la Universidad La Salle ante los hechos suedidos en sus intalaciones

A través de sus canales oficiales, la institución emitió un comunicado de la Universidad La Salle dirigido a su comunidad bajo el lema "Indivisa Manent". En el texto, confirmaron que el suceso ocurrió en el Centro Deportivo Amanalco y lamentaron la pérdida del trabajador.

La institución pidió comprensión a los alumnos y padres de familia, instándolos a seguir únicamente la información oficial mientras las clases y actividades en dicha sede quedan sujetas a las diligencias de ley.

Fiscalía resguarda la zona del Paseo del Conquistador

Desde las primeras horas de la mañana, elementos de la policía municipal y estatal acordonaron el perímetro de la unidad deportiva. Peritos de la Fiscalía General del Estado de Morelos llegaron al lugar para recolectar evidencias, huellas dactilares y revisar si las cámaras de seguridad del centro o de las calles aledañas captaron el ingreso de los responsables.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y determinar la causa exacta de la muerte.

Inseguridad golpea al sector de vigilancia privada

Este asesinato pone nuevamente sobre la mesa el riesgo que corre cada guardia de seguridad en Cuernavaca, especialmente quienes custodian inmuebles grandes durante la noche.