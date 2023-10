¿Por qué Hamás sorprendió al ejército de Israel, uno de los más poderosos del mundo? Experto explica

Agustín Berea, internacionalista y experto en el tema detalla cómo es que Hamás pudo sorprender a Israel, nación que cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo. El maestro Berea, quien además de experto en el tema, cuenta algunos detalles de la guerra en Israel, cómo es que Hamás pudo sorprender a un país que cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo.

Berea señala que “Hamás no tiene la capacidad digamos para enfrentarse mano a mano con el ejército de Israel. El ejército israelí es por mucho, un ejército mucho más profesional, con más armamento”.

El internacionalista explica que precisamente el terrorismo y sus diversas manifestaciones dependen de acciones asimétricas y que una de ellas es precisamente la toma de rehenes. Explica que: “No tengo que pelearme con el enemigo para alcanzar mis objetivos, sino que puedo tomar las cosas que él quiere. En ese caso rehenes para eso poder negociar en vista de qué no puedo ganar la Guerra de cuerpo cuerpo”.

¿Qué falló en los sistemas de inteligencia de Israel?

Hamás tomó por sorpresa a los sistemas de inteligencia de Israel y esto desata una serie de cuestionamientos como “dónde está el Mossad, los sistemas de inteligencia militar de Israel que se estima son de los mejores del mundo.

Este tipo de ataques no se pueden organizar de un día al otro, incluso Berea explica que: “La movilización de personal, la acumulación de misiles, es todo este tipo de cosas, se pueden ver desde el espacio a pesar de que hayan de que se cubran ahí. Digamos indicativos de movimiento que uno como analista de inteligencia puede ver como inusuales y qué es lo que te debe de poner la alerta”.

Una de las teorías, señala el maestrom Berea, “es que las fuerzas de seguridad israelíes, incluyendo las de inteligencia han estado muy preocupadas y muy ocupadas en la inestabilidad política en Israel. Recordemos que Israel lleva varios años con problemas de no poner generar un gobierno, muchas protestas un poco violentas, entonces parece ser que había también un factor horizontal de desgaste de las fuerzas de seguridad por conflictos internos también”.

Guerra Israel Vs. Hamás no escalaría a un conflico internacional

Israel tiene un gobierno “que le costó mucho trabajo formarse y necesita toda la legitimidad que pueda, entonces tiene que demostrar que puede aplazar al enemigo y eso normalmente va a implicar más baja civiles de lado Palestino y por supuesto de la Israel, entonces ciertamente no creo que volvamos a ver una repetición del episodio de 5 mil cohetes volando por el espacio aéreo del de Israel, pero si digamos que las batallas que se hacen en ambiente urbanos son las que suelen tiene más muertos tanto civiles como militares”.

El internacionalista Agustín Berea, también señala que “estamos viviendo un momento de acomodo internacional que entre otras cosas no tienen ese tipo de episodios de guerra cinética. Digamos con este tipo de acciones que hace mucho tiempo que no veíamos. Veo muy difícil que escale un conflicto internacional. Todos los vecinos de la región ya tienen ciertos acomodos cómodos o incómodos como dicen, pero acomodados finalmente entonces veo muy poco probable que los de la región, los vecinos próximos, se involucren lo que sí es que, esto es muy probable que se retrasen los planes que se veían y cercanos de normalización, relaciones entre árabes, Saudita e Israel, o sea esos planes creo que se van a tener que dejar para un futuro que ya no sabremos cuando”.