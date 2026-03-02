El imperio intacto de “El Mencho": CJNG controla hasta el 1.7% del PIB de México

El poderío del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) trasciende la fuerza armada; en los hechos, opera como un monstruo financiero transnacional. De acuerdo con el periodista y escritor Héctor de Mauleón, los ingresos de la organización criminal equivalen a casi el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

En entrevista exclusiva para Hechos AM, el especialista desmenuzó la red de corrupción y negocios lícitos e ilícitos con los que Nemesio Oseguera Cervantes construyó el grupo criminal más rico del mundo, con presencia en 40 países y control territorial en 22 estados de la República Mexicana.

El imperio económico y la “narconómina” del CJNG

Las recientes incautaciones en una cabaña de Tapalpa, Jalisco, revelaron una serie de documentos que exponen el alcance nacional del grupo. Estas hojas detallan pagos directos a policías municipales en localidades tan distantes como San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, en Chiapas.

Para dimensionar el tamaño de sus operaciones financieras, De Mauleón aportó datos de agencias estadounidenses:

“Calculan que los ingresos totales del tráfico de drogas representan entre el 0.8% y el 1.7% del PIB... una cantidad inimaginable de dinero”.

Este capital inyecta negocios legítimos. En Jalisco, el dinero del cártel sostiene gasolineras, gimnasios, spas, restaurantes y complejos turísticos. Además, su diversificación criminal incluye el robo de combustible (huachicol) en Guanajuato y la extorsión sistemática a todo nivel comercial, desde grandes empresarios hasta vendedores de flores.

AMLO y la orden de impunidad en 2021:

El crecimiento exponencial del cártel —que pasó de generar bloqueos en tres estados en 2015 a incendiar 22 entidades en la actualidad— es el resultado de la inacción gubernamental. De Mauleón lanzó una acusación directa contra la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador:

“En 2021 lo ubican fuerzas federales y reportan a Palacio Nacional. López Obrador responde: ‘Déjenlo ir, no lo detengan’, porque tenía miedo de un ‘Culiacanazo’. No le importó dejar a millones de mexicanos a merced de un grupo tan sanguinario”.

El periodista vincula esta pasividad oficial con la muerte de casi 200 mil personas durante el sexenio pasado, donde más de la mitad de las víctimas cayeron en guerras provocadas por el CJNG.

Intervención electoral y un ejército intacto

Esta tolerancia oficial permitió a la organización intervenir en los procesos electorales de 2021 y 2024. El cártel asesinó e impuso candidatos para favorecer al partido en el poder en diversas regiones del país, alterando la democracia local a balazos.

Hoy, la estructura cuenta con un ejército estimado en 30 mil sicarios, halcones y operadores. Ante este escenario, De Mauleón concluye que la simple muerte de su líder no erradica el problema. El verdadero golpe contra las “cuatro letras” requiere desmantelar la red financiera y política que protege sus operaciones desde las alcaldías hasta las altas esferas del poder.

