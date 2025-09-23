“Escoria como yo...": Esto publicaba “Lex Ashton” antes del ataque en CCH Sur de la UNAM

Una hora antes de que el horror se desatara en el CCH Sur, el presunto agresor, “Lex Ashton”, utilizó su cuenta de Facebook para publicar un inquietante manifiesto digital. A través de una serie de fotografías y un mensaje críptico, el joven de 19 años no solo anticipó la violencia que estaba por cometer, sino que también reveló el arsenal y la indumentaria que utilizaría en el ataque que le costó la vida a un estudiante de 16 años.

Estas publicaciones, descubiertas por sus propios compañeros tras la tragedia, se han convertido en una pieza clave de la investigación, pues muestran una premeditación escalofriante. En estos momentos, el perfil ya ha sido dado de baja.

¿Qué publicaba “Lex Ashton”, presunto agresor de CCH Sur?

Junto a las imágenes, Lex Ashton escribió una frase que, a la luz de los hechos, adquiere un significado siniestro y premonitorio:

“Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”. Este mensaje, interpretado por muchos como una justificación de la violencia que planeaba ejercer, fue la única declaración escrita que acompañó a su sesión de fotos.

El manifiesto digital de Lex Ashton: Las fotos y mensajes que publicó antes del ataque en CCH Sur

En las fotografías, Ashton posaba vestido completamente de negro, con una indumentaria que parecía sacada de una película y que coincidía con la que usó durante el ataque. Los elementos más perturbadores eran:



Una sudadera negra con la palabra “Bloodbath” , que en español se traduce como “baño de sangre” .

, que en español se traduce como . Un pasamontañas que simulaba la figura de un esqueleto.

que simulaba la figura de un esqueleto. Gogles oscuros y guantes, completando una apariencia táctica y amenazante.

Lex Ashton exhibe arsenal casero antes de ataque en plantel de la UNAM

Más allá de la ropa, lo que más alarmó a quienes vieron las publicaciones fue el arsenal que Ashton exhibió sin reparo. En las imágenes se podían ver:



Una guadaña metálica , el arma que presuntamente utilizó para agredir mortalmente al estudiante de 16 años.

, el arma que presuntamente utilizó para agredir mortalmente al estudiante de 16 años. Dos cuchillos tácticos .

. Cuatro petardos y gas lacrimógeno.

Es posible que esta publicación no haya sido un simple alarde, sino una declaración de intenciones. “Lex Ashton” mostró al mundo, una hora antes de actuar, exactamente cómo se vestiría y qué armas usaría para llevar a cabo su, con mensajes como “misión de recoger la basura”.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó a Lex Ashton “N”, de 19 años, como sospechoso y aseguró que “agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en el estacionamiento de la institución”.