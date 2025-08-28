Alerta roja en Uruapan: Edil transmite en vivo la captura de “El Rino”, jefe de plaza del CJNG

Las alertas se encendieron nuevamente en Uruapan, Michoacán, tras la detención de René Belmontes Aguilar, alias “El Rino”, señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

El operativo encabezado por la Policía Municipal, junto con el presidente municipal Carlos Manzo Rodríguez, derivó en que se activara el código rojo ante el temor de represalias por el cártel encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

A diferencia de otras detenciones, el propio alcalde de Uruapan participó directamente y transmitió el momento a través de sus redes sociales.

¿Dónde fue detenido el presunto jefe de plaza del CJNG?

La captura se llevó a cabo en la colonia Jardines del Pedregal, sobre la carretera Uruapan–San Juan Nuevo. Esto, luego de que una patrulla detectara una camioneta Toyota pick-up blanca con placas MU-5999-W, que se desplazaba de forma sospechosa.

Al marcarles el alto, los agentes encontraron armas de uso exclusivo, cartuchos, droga, dinero en efectivo, cerca de 50 mil pesos, ropa táctica, y hasta un sistema de internet satelital.

A través de una transmisión en vivo, el edil mostró a dos hombres detenidos, entre ellos ‘El Rino’ y un presunto sicario originario de Tancítaro, quienes aparecían con el rostro cubierto por su propia playera y parte del torso al descubierto.

“Cada vez que pasen por aquí, hijos de la …, los vamos a estar deteniendo. Donde vayan a parar, si es en la cárcel o donde vayan a parar, sepan que aquí no van a andar haciendo (grosería) en el municipio” narró el alcalde.

Alerta máxima en Uruapan por posibles represalias del CJNG

La detención del “Rino” provocó temor entre autoridades estatales debido a la posibilidad de ataques o narcobloqueos en la ciudad.

Por ello, se activó Alerta roja, y se pidió a los ciudadanos no salir de sus hogares y solicitó apoyo inmediato del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina para blindar el municipio.

“Nos mantenemos en operativo de seguridad por detención de alto impacto. En nuestro Gobierno Municipal de Uruapan no hay ni habrá pacto con ningún grupo del crimen organizado”, manifestó el presidente.

Tras darse a conocer los hechos, ambos detenidos fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), mientras los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno activaron protocolos de reacción con el fin de mantener a raya ataques del Cártel Jalisco.

Ya se encuentra en instalaciones de la FGR en Morelia "El Rino" 🦏 jefe de plaza del CJNG en Uruapan y San Juan Nuevo, detenido hoy en operativo encabezado por el alcalde Carlos Manzo 🤠:



RED 113 📹



https://t.co/Z4ZXaCwwMo pic.twitter.com/jR1jsaF6dm — Changoonga.com (@michangoonga) August 28, 2025

En las calles de Uruapan, la consigna que lanzó el alcalde en su transmisión resuena con fuerza: “A mí no me importa de qué grupo sean, nomás no los quiero que anden haciendo mamadas aquí”.

