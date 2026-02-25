No solo fue la cabaña del Country Club la que utilizó Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante sus últimas horas de vida en Tapalpa.

Cuando el Ejército le cayó en esta cabaña, donde quedan el Salmo 21 escrito a mano y el tinte para canas, su equipo de seguridad intentó que escapara por otra cabaña contigua al conjunto habitacional, donde una camioneta quedó rafagueada.

El CJNG sacó su arsenal y mostró su poder para defender a “El Mencho”

El 22 de febrero de 2026, el CJNG mostró su poder y su furia. En el terreno donde sus sicarios se enfrentaron con elementos de las fuerzas federales, se pueden ver indicios balísticos, tales como un cartucho de un arma calibre .50. Además, hay pedazos de chalecos antibalas.

Los enfrentamientos siguieron por una calle empedrada, más o menos mil 500 metros, hasta que alcanzaron las cabañas del Club Campestre La Loma, donde el capo también pasaba sus días junto con su equipo de seguridad.

Una cabaña con La Virgen y San Judas para proteger al líder del CJNG

La cabaña servía como parte del círculo de seguridad de Nemesio Oseguera. En ella se colocó una imagen de la Virgen de Guadalupe y de San Judas Tadeo.

Dentro de una habitación quedaron unas botas tácticas que habitualmente utilizan los militares. Esta es una de las varias cabañas que siempre estuvieron a disposición del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La organización criminal tenía una de las cabañas más seguras. Se rumora que en este predio “El Mencho” hacía reuniones con algunos personajes clave de su círculo de confianza.

Los rastros del enfrentamiento contra el CJNG

En este terreno hubo una nueva refriega entre sicarios, fuerzas del orden y el Cártel Jalisco. Inclusive, la fiscalía realizó un peritaje donde quedaron huellas de sangre y donde se escucharon los balazos metros más arriba.

El enfrentamiento continuó en el monte, donde aterrizó una aeronave que sacó a “El Mencho” hacia Morelia y Ciudad de México, pero el narcotraficante murió en el traslado.

Sicarios colocaron zanjas para evitar paso del Ejército

Mientras eso ocurría, a 25 kilómetros del epicentro del operativo, en el municipio de Chiquilistlán, enclavado en la Sierra de Amula, sicarios colocaban zanjas para impedir el paso del Ejército.

Hasta este miércoles, el único camino para llegar a ese municipio fue por uno de tierra, junto a cabañas que estarían ligadas a la organización delincuencial.