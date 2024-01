¿El PRD podría perder el registro en las elecciones 2024? Esto dijo Miguel Ángel Mancera

Los coordinadores del PRD en el Senado, así como en la cámara de Diputados, Miguel Ángel Mancera y Luis Espinosa Cházaro, advirtieron a la dirigencia nacional del Sol Azteca sobre el riesgo de no alcanzar el mínimo de votos necesarios para mantener el registro como partido político nacional por no ser competitivos en la elección presidencial.

“Yo no estoy hablando de rompimiento. Yo estoy diciendo lo que dije en su momento, cuando no hubo un proceso (de selección de candidatura) en la ciudad de México, los perredistas y su dirigencia deberían ver por el bien del PRD dentro de la coalición. No estoy hablando de otra cosa. Como el PAN ve por llevar el mayor número de candidaturas y el PRI hace lo propio. El PRI lleva 19 candidatos al Senado, producto de esta negociación, y el PRD lleva dos. Entonces, sin candidatos, será difícil que el PRD pueda mantener el registro. Y eso es lo que la dirigencia le hacemos un llamado respetuoso para que vea de dónde obtendrá los votos el PRD”, expresó Luis Espinosa.

PRD debe de tener más candidatos a cargos, afirman

En entrevista, los legisladores apuntaron que Jesús Zambrano debe velar por los intereses de la militancia perredista y postular a cuadros que estén dispuestos a buscar el voto en el territorio y que cuenten con reconocimiento y probada trayectoria, como el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, o el propio Mancera Espinosa, exjefe de gobierno de la ciudad de México.

“En mí muy particular punto de vista hago un llamado a que se reconozca a los diferentes liderazgos. Sin duda hay personas y personalidades del PRD que están llamando también a participar y que quieren participar. Yo no tengo ninguna duda de que Silvano (Aureoles) es un referente en Michoacán, está acá en la Ciudad de México y que hay otras compañeras y otros compañeros que quieren participar. Entonces me parece que el llamado en todo caso a la dirigencia nacional sería a analizar bien esas candidaturas y analizar perfectamente bien a cada una de esas personas y personalidades”, abundó Mancera Espinosa.

Espinosa Cházaro recuerda el caso de Emilio Álvarez Icaza

Además, Espinoza Cházaro recalcó que si bien es importante involucrar a actores de la sociedad civil, también deben corresponder al partido con lealtad, pues ha habido casos como el de Emilio Álvarez Icaza que llegó al Senado bajo las siglas del PRD y a los diez minutos dejó la bancada, justo al arranque de la LXIV legislatura.

Finalmente, los legisladores del Sol Azteca criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por su iniciativa que busca desaparecer a los órganos autónomos, ya que “no se encuentra en el interés de los ciudadanos en general”, a diferencia de la inseguridad que sigue creciendo Y a más de 5 años de gobierno ha representado una estrategia fallida de ‘abrazos y no balazos’.