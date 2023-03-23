Pedro Sánchez, presidente de España anuncia visita a China

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitará China la próxima semana tras recibir una invitación formal del presidente Xi Jinping, en un momento en que el país asiático busca posicionarse como mediador en la guerra de Ucrania.

La invitación fue confirmada posteriormente por el ministro español de la Presidencia, Félix Bolaños.

Félix Bolaños/Ministro español de la presidencia:

“La semana que viene se producirá este viaje. Creo que el peso que tiene España y el peso que tiene el presidente Pedro Sánchez es indudable en el mundo”.

El ministro español también añadió que China tiene un papel clave sobre todo en su posible mediación de la guerra de Ucrania.

Bolaños señaló que la visita también será importante desde el punto de vista comercial y económico, ya que Sánchez tiene previsto reunirse con el Foro Asia-Pacífico y con empresas españolas que tienen inversiones en China.

Xi Jinping acaba de concluir un viaje de tres días a Rusia, donde calificó de "imparcial" la posición de China en el conflicto. El mes pasado, Pekín presentó un plan de paz de 12 puntos y pidió un alto el fuego completo.

España, miembro de la OTAN cuya política exterior está estrechamente alineada con la de Estados Unidos, es un firme aliado de Ucrania y asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea en julio.

Sánchez participará en el Foro de Boao, que se llevará a cabo en la provincia china de Hainan. Esto un día antes de viajar a Pekín para reunirse con Xi Jinping. El foro de Boao en Asia, es similar al Foro Económico Mundial que se celebra anualmente en Davos, Suiza.

Visita sorpresa a Ucrania

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, realizó un viaje sorpresa a Ucrania para reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Sucedió un día después de que el líder chino, Xi Jinping, se reuniera con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Moscú. Kishida llegó a Kiev el martes por la tarde, hora local, y también viajó a Bucha. El viaje de Kishida marca la primera ocasión desde la primera guerra mundial, que un primer ministro japonés visita un país en conflicto armado.