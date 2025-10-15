Una lamentable noticia se registró dentro una secundaria en la alcaldía Iztapalapa, al darse a conocer que un menor de 14 años de edad perdió la vida dentro del plantel educativo.

Esta situación ha generado conmoción entre sus compañeros, padres de familia y personal docente de la institución escolar ubicada al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Alumno perdió la vida en Secundaria 70 en Iztapalapa

La información oficial de este incidente señala que el menor falleció la mañana de este miércoles 15 de octubre de 2025 a causa de una situación de salud.

Los hechos ocurrieron en la Escuela Secundaria Técnica N° 70 “Esteban Baca Calderón”, la cual se ubica en la calle Francisco Sarabia de la colonia Santa Martha Acatitla.

¿Cuál fue la causa de muerte de estudiante de secundaria en Iztapalapa?

El informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indica que policías fueron informados que un estudiante de 14 años de edad perdió la vida debido a una cardiopatía, al interior del plantel.

La situación fue informada al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quien hizo contacto con la madre del menor y las autoridades del plantel, para los trámites correspondientes.

¿Qué es una cardiopatía? Explicación de este padecimiento

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), explica que una cardiopatía es un tipo de enfermedad que afecta el corazón o los vasos sanguíneos.

Explica que el riesgo de ciertas cardiopatías aumenta por el consumo de productos del tabaco, la presión arterial alta, el colesterol alto, una alimentación poco saludable, la falta de ejercicio y la obesidad.

La cardiopatía más común es la cardiopatía coronaria (arterias coronarias estrechas u obstruidas), que a veces produce dolor de pecho, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular.

Otras cardiopatías son la insuficiencia cardíaca congestiva, los problemas del ritmo cardiaco, las cardiopatías congénitas (enfermedades cardiacas desde el nacimiento) y la endocarditis (inflamación de la capa interna del corazón). También se llama enfermedad cardíaca y enfermedad cardiovascular.