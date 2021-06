Hay riesgo de que no se instalen 20 casillas en la Yesca, Nayarit

Ciudad de México. En Nayarit existe la posibilidad de que no se instalen 20 casillas en el municipio de la Yesca debido a que continúa un conflicto en ese punto de la entidad. Hay inconformidad con una candidatura indígena independiente.

Te recomendamos: AMLO vota a un costado de Palacio Nacional: "¡Viva la democracia!”

Las autoridades electorales han indicado que no existen las condiciones debido a que los pobladores mantienen bloqueados los accesos al municipio y también han tomado el consejo electoral municipal y no permiten el desarrollo de las elecciones.

No se impondrá el uso de la fuerza

Las autoridades han dicho que no se impondrá el uso de la fuerza porque la democracia no se establece con represión o autoritarismo. De no llegar a una solución se tendría que posponer la elección y celebrarse posteriormente una elección extraordinaria en el municipio.

En el resto del estado la jornada electoral se desarrolla con normalidad. El Consejo estatal electoral ha iniciado su sesión abordando este tema.