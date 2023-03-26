Delfina Gómez se registra como candidata a gubernatura de Edomex en Elecciones 2023

Delfina Gómez se registró este domingo 26 de marzo como candidata a la gubernatura del Estado de México (Edomex) por el partido Morena, en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Delfina, exsecretaria de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acudió a la sede del Instituto Electoral del Estado de México en Toluca, donde estuvo acompañada por militantes de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista, así como por su equipo de campaña. También acudieron el presidente de Morena, Mario Delgado, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, las gobernadoras de Quintana Roo y Guerrero, Mara Lezama y Evelyn Salgado, además del mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

#EnVivo | Amigas y amigos de la 4T acompáñenme en mi registro como candidata a la gubernatura del Estado de México.#MaestraDelfina #EdoMexhttps://t.co/NrtFZ2qJV6 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) March 26, 2023

“Las puertas están por abrirse y más que una lucha por el poder, tenemos una cita con la historia y no podemos fallar. Hemos sido escogidos para poner fin a los casi 100 años de corrupción, de desatención, la destrucción y mantención de los de siempre”, afirmó Delfina Gómez tras entregar su registro como candidata.

Delfina buscará ser gobernadora del Edomex por segunda vez

Delfina Gómez fue elegida candidata de Morena a la gubernatura del Edomex tras obtener el primer lugar en las preferencias electorales en una encuesta interna de su partido político. El sondeo, realizado en agosto de 2022 por la Comisión de Encuestas de Morena, concluyó que Delfina contaba con una intención de voto del 31.1 por ciento, por encima de perfiles como el del senador Higinio Martínez, quien obtuvo un 14.9 por ciento; el alcalde de Ecatepec, Luis Fernando Vilchis, con 14.6 por ciento; y el exdiputado Horacio Duarte, con 9.6 por ciento.

“La recibo con el corazón y una lucha día a día y me siento muy orgullosa (...). Es la gran oportunidad de los mexiquenses para poder cambiar y refrendo ese compromiso. Estoy muy emocionada, no me salen las palabras de tanta emoción”, comentó la entonces secretaria de Educación tras conocer el resultado.

Con este acto, damos un paso más en la lucha por las aspiraciones de las y los niños, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres y hombres comprometidos con el movimiento de transformación nacional. ¡Gracias por todo su respaldo!#MaestraDelfina pic.twitter.com/ZB7PUvvpOC — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) March 26, 2023

Delfina Gómez y Alejandra del Moral se enfrentarán nuevamente en las elecciones 2023

El pasado martes 21 de marzo de 2023, Alejandra del Moral registró su candidatura para las elecciones 2023 en el Estado de México por parte de la coalición Va por el Estado de México, formada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza.

Vamos juntos porque tenemos un proyecto en común, porque somos la alianza del cambio y trabajamos por el bien de las familias. ¡En este momento histórico lo valiente es unir a las y los mexiquenses! #AleDelMoral pic.twitter.com/TgQFNXvjHX — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) March 22, 2023

Delfina Gómez y Alejandra del Moral se enfrentaron por primera vez en 2017. Entonces, la priista ganó la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, cargo que encabezó hasta enero de 2018 durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, quien la prefirió por encima de Delfina.

En 2018, ambas mujeres se registraron para obtener el cargo de senadora por el Edomex. Entonces fue Delfina Gómez quien obtuvo la legislatura. En 2021 se llevaron a cabo las elecciones para renovar el Congreso local y 125 municipios, donde Morena perdió control de regiones importantes, como la Zona Metropolitana y del Valle de Toluca. En estas elecciones, Alejandra del Moral era presidenta del PRI en Estado de México.