¿Cuántos municipios tiene el estado de Chiapas?

El estado de Chiapas forma parte de las 32 entidades federativas de la República Mexicana y se encuentra dividido en municipios que a su vez están integrados en distintas regiones socioeconómicas, que se distinguen por sus características geográficas, poblacionales, culturales, climáticas y productivas.

Chiapas se localiza al sureste de México y colinda al oeste con el estado de Oaxaca, al norte con el estado de Tabasco, al sur con el Océano Pacífico y al noreste con el estado de Veracruz.

¿Cuántos municipios conforman el estado de Chiapas?

Chiapas cuenta con 124 municipios, y actualmente, es el estado que tiene mayor población indígena. Entre las principales actividades económicas destacan el turismo nacional e internacional y los atractivos turísticos del estado de Chiapas son: Palenque, y las cascadas de agua azul; entre otros lugares hermosos y mágicos.

Ciudadanos de Chiapas se encamina a elegir a los integrantes de los 124 ayuntamientos en las elecciones 2024, conformados por un presidente municipal, un síndico y regidores, quienes deberán atender los asuntos locales durante un periodo de tres años.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Chiapas cuenta con una población total de 5,543,828 personas.

¿Qué cargos se renovarán en las elecciones 2024 de Chiapas?

En las elecciones estatales del 2024 renovarán los siguientes cargos:

Gobernador del estado

40 diputados estatales: 24 diputados electos por mayoría relativa y 16 plurinominales para integrar la LXIX Legislatura

124 ayuntamientos

Actualmente, Chiapas es gobernado por Rutilio Cruz Escandón Cadenas, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).

Las próximas elecciones 2024 se llevarán a cabo el domingo 2 de junio, siendo esta ocasión diferente a los años anteriores que se celebran en julio. Esto se debe a una modificación a una de la ley político-electoral en febrero de 2014, donde se destaca que la celebración de las elecciones federales serán el primer domingo de junio.