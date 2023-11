¿Qué precandidatos presidenciales se han destapado para las elecciones 2024?

En poco más de seis meses se llevarán a cabo las elecciones 2024 y los políticos ya trabajan de manera intensa para que el domingo 2 de junio millones de ciudadanos emitan su voto por los partidos que participarán.

Recientemente, nuevos personajes se sumaron a la selecta lista de precandidatos, tal es el caso de Samuel García e Indira Kempis, quienes buscaran representar a Movimiento Ciudadano, el tercer bloque político que aún no termina de definir a su cabeza rumbo a las presidenciales.

¿Qué precandidatos presidenciales se han registrado en las elecciones 2024?

Las sorpresas no terminan en la política mexicana y es que a pesar de que en reiteradas ocasiones lo insinuó, ahora sí lo hizo oficial, Samuel García se registró como precandidato presidencial y no tardó en decir que “sacará a la vieja política del país”.

Por otra parte, la senadora Indira Kempis hizo lo mismo y aseguró que habrá tres mujeres en la boleta presidencial del 2024.

Xóchitl Gálvez mantuvo una agenda ocupada a lo largo de la semana tras registrarse como la primera mujer precandidata a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Mientras que Sheinbaum continúa “de gira” como la coordinadora de la defensa de la 4T, en donde recientemente se presentó en la Arena México.

Hecho está.



Soy la futura Presidenta de México.

Tenemos nuestra llave porque es CON USTEDES.

Tres mujeres en la boleta histórica de nuestro país.



🦅🇲🇽 pic.twitter.com/FZdOGlktO4 — Indira Kempis de I. (@IndiraKempis) November 12, 2023

¿Taboada competirá por la jefatura de gobierno de la CDMX?

A través de redes sociales, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, confirmó que no será Sandra Cuevas, pero sí, Santiago Taboada el candidato que buscará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Mi querido Santiago Taboada, hoy tienes en tus hombros una gran responsabilidad. El respaldo de estos liderazgos te fortalece, te apuntala con toda fuerza, para encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por la Ciudad de México. Tú has sido un gran candidato y has sido un gran alcalde”.

A pesar de esto, Sandra Cuevas aseguró que no se rendirá y continuará en la contienda en la CDMX.

“Quiero decirles que yo no me voy a bajar de la contienda para ganar el Gobierno de la Ciudad de México en el 2024, me voy a registrar”, señaló en un video compartido en su cuenta de X.

¿Qué decisión tomó Marcelo Ebrard rumbo a las elecciones 2024?

Después de un largo tiempo en el que el excanciller mexicano guardó silencio sobre las decisiones que tomaría por las elecciones 2024, este domingo 12 de noviembre, su colaborador Daniel Millán confirmó que no irá con Movimiento Ciudadano y el próximo lunes dará un mensaje sobre lo que hará en los siguientes meses.

El próximo lunes a las 10 am les comparto por esta vía mis consideraciones respecto al 2024 y las tareas hacia adelante . Tengan muy buen fin de semana !! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 10, 2023

¿Cuándo son las elecciones 2024?

¡Paren todo! El próximo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México, se esperan millones de personas acudiendo a las urnas para elegir los más de mil puestos que están en juego, entre los que destaca la presidencia y las nueve gubernaturas de los siguientes estados: