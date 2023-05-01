¿Desde qué año gobierna el PRI en Coahuila?

Rumbo a las elecciones 2023, Coahuila ha sido parte fundamental del bastión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante esto, es importante saber desde cuándo gobierna en el estado. Para el próximo domingo 4 de junio, podría cambiar el rumbo de la historia del tricolor.

Actualmente, el gobernador es Miguel Riquelme Solís por parte del PRI desde el pasado 1 de diciembre de 2017. Para los comicios de junio, se postula Manolo Jiménez con la alianza Ciudadana por la Seguridad, conformada por Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el tricolor.

Manolo Jiménez

|Twitter @manolojim

¿Cuánto tiempo ha gobernado el PRI en Coahuila?

Tanto en el Estado de México (Edomex) como en Coahuila, el PRI ha gobernado de manera ininterrumpida desde la década de 1940. En Coahuila, Ricardo Ainslie Rivera, marcó la llegada del tricolor al mando del estado el 27 de julio de 1947, después de la muerte de Ignacio Cepeda Dávila, por lo que lleva más de 70 años en el gobierno.

Antes de Miguel Riquelme Solís, se encontraba Rubén Moreira Valdez, hermano de Humberto Moreira, quien también fue gobernador de Coahuila. Principalmente, los hermanos son conocidos por conformar el grupo Moreirato.

Actualmente, el PRI cuenta con al menos seis de los municipios más importantes de Coahuila: Saltillo, Torreón, Piedra Negras, Matamoros, Ramos Arizpe y San Pedro, por otro lado, el Partido Acción Nacional (PAN) gobierna Monclova.

27 julio 1947.- A la muerte de Ignacio Cepeda Dávila, asume el cargo como Gobernador Interino del Estado, Ricardo Ainslie Rivera, originario de #Guerrero, #Coahuila. pic.twitter.com/fURuOfsXsW — Museo Presidentes (@MuseoPresidente) July 27, 2020

¿Quién fue el primer gobernador de Coahuila?

Alonso de León fue el primer gobernador de la provincia de Coahuila en 1698. En 1687 el virrey estableció la provincia de San Francisco de Coahuila; sin embargo, el primer gobernador del estado independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza fue Gustavo Espinoza Mireles, el cual inició su mandato el 15 de diciembre de 1917 y anteriormente fue secretario particular de Venustiano Carranza.

¿Quiénes son los candidatos por la gubernatura de Coahuila en elecciones 2023?

Los otros tres candidatos que buscan la gubernatura de Coahuila, además de Manolo Jiménez, son: