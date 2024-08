Donald Trump dice que México se aprovecha de EU por migración y pretender enviar autos sin pagar aranceles

Donald Trump, candidato por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos , lanzó nuevamente comentarios contra México. El expresidente de esa nación se pronunció al respecto sobre la migración, aranceles y relaciones comerciales, pero ¿qué dijo el exmandatario?

El candidato republicano se fue con todo contra méxico. Durante un evento de campaña en Michigan, el expresidente dijo que el gobierno mexicano se aprovecha de su país porque no ha resuelto la crisis migratoria y porque pretende enviar automóviles eléctricos sin pagar aranceles.

Donald Trump advierte aranceles del 100 al 200 por ciento

Asimismo, señaló que si gana y regresa a la Casa Blanca, eso no sucedería y que en caso de no cambiar la situación, cortaría los lazos comerciales.

“México se está aprovechando de nuestro país. Quieren 200, quieren billones de dólares sólo para hablar. Ellos no dirían eso conmigo. Creo que querían 2 billones para hablar. ¿Vamos a hablar? Queremos 2 billones antes de que siquiera empecemos. Eso no pasaría conmigo. Yo diría: “Ah, ¿en serio?, ¿de verdad?, se terminó la relación comercial con México”.

“Y ellos dirían: “señor, nosotros vamos a darle 2 billones, ¿qué le parece?” ¿Y quiere ser la presidenta de los Estados Unidos? Ella ( Kamala Harris ) es la vicepresidenta, ella podría hacerlo. Ella está a cargo de la frontera. ella debió haberla cerrado. Le podían haber dicho a México: Si no lo hacen, no vamos a comerciar con ustedes. No haremos tratos con ustedes. No vamos a dejar que vendan sus autos en los Estados Unidos a estos ridículos... ellos nos quitaron el 32 por ciento de nuestra industria automotriz durante muchos años.

“Ellos están construyendo algunas de las plantas automotrices más grandes del mundo en este momento en México. Eso no pasaría conmigo. Y en China es quien está construyendo. Y ellos creen que van a construir estos carros y enviarlos a los Estados Unidos sin pagar impuestos. Eso no va a pasar. Pondremos aranceles del 100 al 200 por ciento. No vamos a permitir que eso pase”, comentó Donald Trump.

Kamala Harris es “la persona de izquierda más radical”, dice Trump

El expresidente Donald Trump visitó una ciudad de Michigan un mes después de que los supremacistas blancos se manifestaran allí, lo que provocó nuevas críticas de los demócratas que acusan a su campaña de avivar las tensiones raciales para obtener beneficios políticos.

La parada de campaña es una de varias que Trump realizará esta semana mientras los demócratas se reúnen en Chicago para elegir formalmente a la vicepresidenta Harris como su candidata en las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos .

“Estamos aquí hoy para hablar de cómo vamos a detener la ola de crímenes que está afectando a Kamala, que se está extendiendo a niveles nunca vistos antes. Y ella es, como saben, la persona de izquierda más radical que jamás se haya pensado para un alto cargo, sin duda para el cargo de presidente. La gente no conoce a la verdadera Kamala, pero yo sí y la gente que hace lo que yo hago también la conoce”.

Según el candidato republicano, “desde que la camarada Kamala Harris asumió el cargo, las estadísticas delictivas de su administración muestran que ha presidido un aumento del 43% en los delitos violentos""

“Todas estas son cifras del gobierno, un aumento del 43% en los delitos violentos. Apuesto a que la gente que está detrás de mí no tiene nada parecido. Simplemente mejora, no empeora. Incluyendo un aumento del 58% en las violaciones, un aumento del 89% en los asaltos agravados y un aumento del 56% en los robos. El crimen en Estados Unidos, el hecho es que está fuera de control. Anoche observé con asombro cómo intentaban fingir que todo estaba bien. El crimen estaba bien, la frontera estaba bien. No había ningún problema en absoluto. No había inflación, no había nada”.

Con información de Reuters