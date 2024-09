El gobierno de Joe Biden planea acusar a Rusia por influir de forma activa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024 , al usar medios de comunicación estatales y servicios en internet para difundir desinformación, aseguran fuentes familiares a la cadena CNN.

Al menos seis fuentes con conocimiento del tema indicaron que la Casa Blanca y del Departamento de Justicia anunciarán este miércoles 4 de septiembre de 2024 las acciones legales a tomar sobre la estrategia emprendida por el Kremlin.

¿Qué interferencias hace Rusia en Estados Unidos, según la Casa Blanca?

Entre algunas de las medidas, RT, conocido como Russia Today, el medio de comunicación controlado por el gobierno ruso, es uno de los objetivos principales, ya que el gobierno de Estados Unidos lo ve como una pieza clave en los esfuerzos de propaganda de Rusia contra las elecciones norteamericanas en 2024.

La operación de desinformación con origen en Rusia está siendo encubierta con voces de estadounidenses y extranjeros, aseguraron cuatro de las fuentes a la cadena CNN.

El gobierno de Joe Biden también señalará a una empresa llamada Social Design Agency, señalada por el Departamento del Tesoro por presuntamente administrar sitios de noticias falsas en Europa en beneficio del régimen de Vladimir Putin.

¿Rusia ya había intervenido en elecciones de Estados Unidos?

Esta no es la primera vez que Rusia es señalada por intervenir en las elecciones de Estados Unidos. En 2021, un reporte de inteligencia divulgado por The New York Times señaló que Vladimir Putin, presidente ruso, autorizó labores para dañar la candidatura de Joe Biden y para influir en colaboradores del entonces presidente Donald Trump.

También en 2016, las autoridades estadounidenses expresaron sus preocupaciones por el medio RT, que consideraron que ayudó a intervenir en las elecciones de 2016, Por ello, el Departamento de Justicia obligó a RT America a registrarse como agente extranjero en 2017.

Además, en julio de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un empleado de la cadena RT de estar involucrado en un programa para usar una red de mil cuentas de redes sociales para fingir que eran ciudadanos estadounidenses para difundir mentiras sobre la guerra en Ucrania y otros temas.