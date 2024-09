No sólo Trump: Kamala Harris propondrá incentivos a fábricas en EU

Kamala Harris, candidata Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, plantará propuestas pata impulsar a instalación de fábricas en dicho país, un día después de que su contrincante, Donald Trump, declaró que buscará la recuperación de manufactura en suelo norteamericano.

La también vicepresidenta acudirá a un evento en Pensilvania, uno de los llamados “estados columpio” para las elecciones del 5 de noviembre de 2024. En ese lugar hablará sobre sus propuestas de subsidios para comprar vivienda.

Un integrante del equipo de campaña de Kamala Harris afirmó a la agencia de noticias Reuters que la candidata mencionará su plan de trabajar con el sector privado y empresarios, con el fin de ayudar a desarrollar la clase media.

La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos quiere enforcarse en apps a las empresas para que mantengan sus fábricas en suelo estadounidense, al contrario de Donald Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles de hasta el 200% a productos manufacturados en el extranjero.

“Para Donald Trump , nuestra economía funciona mejor si funciona para quienes poseen los grandes rascacielos. No para quienes los construyen. No para quienes los instalan. No para quienes limpian los pisos”, dirá el miércoles, según el integrante de la campaña.

Harris está resaltando su educación de “clase media” como hija de una madre soltera, en contraste con Trump, el hijo rico de un desarrollador inmobiliario de Nueva York. Ella planea decirles a los votantes que sus políticas son pragmáticas y no están arraigadas en la ideología.

El grupo estadounidense de defensa de los musulmanes Emgage Action respaldó este 25 de septiembre de 2024 a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, afirmando que el expresidente Donald Trump supone un mayor peligro para la comunidad con su promesa de restablecer una prohibición de viaje que afecta a países de mayoría musulmana.

El grupo, que respaldó al presidente Joe Biden en 2020 después de apoyar primero al senador por Vermont Bernie Sanders, dijo que movilizó a 1 millón de votantes musulmanes en esa elección.

Cabe recordar que Trump dice que reinstaurará la llamada “prohibición de viaje” , que restringe la entrada en Estados Unidos de personas procedentes de una lista de países de mayoría musulmana. Biden revocó la prohibición poco después de asumir el cargo en 2021.