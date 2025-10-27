Argentina dijo “basta al populismo": Javier Milei celebra triunfo en elecciones intermedias

Argentina vivió elecciones intermedias que decidían la composición del Poder Legislativo y el partido La Libertad Avanza, liderado por el actual presidente Javier Milei, arrasó con más de 40% de los votos.

En las elecciones realizadas el domingo 26 de octubre de 2025, los ciudadanos argentinos renovaron la mitad de la Cámara de Diputados (127 legisladores) y un tercio del Senado (24 escaños).

Con casi todos los votos escrutados, La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos, con lo que superó por casi 10 puntos a Fuerza Patria, la alianza del peronismo.

“Los argentinos le dijeron BASTA AL POPULISMO. POPULISMO NUNCA MÁS!!!” @JMilei pic.twitter.com/LdqGZMnHfb — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 27, 2025

“Basta al populismo”: El fuerte discurso de Javier Milei tras la victoria electoral

A nivel nacional, La Libertad Avanza obtuvo 64 puestos en la Cámara de Diputados. Javier Milei, presidente de Argentina, aseguró que esto ayudará a aprobar las reformas necesarias para hacer grande a su país.

“No solo vamos a defender las reformas ya hechas, sino que, además, vamos a impulsar las reformas que aún faltan para lograr ese futuro. Porque queremos ser un país que crece, para ser la Argentina que nunca deberíamos haber dejado de ser, para volver a ser la Argentina grande nuevamente”, afirmó en una ceremonia de festejo tras las elecciones.

Milei añadió que los resultados de estas elecciones muestran que los argentinos “no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación, al modelo de la emisión monetaria, al modelo del Estado inútil, al modelo de la inseguridad. Los argentinos le dijeron: ‘Basta al populismo, populismo nunca más’”, sentenció.

SI VIERAS QUÉ LINDA QUE ESTÁ LA ARGENTINA… pic.twitter.com/MvHhCfugxS — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 27, 2025

El “arrasa” de La Libertad Avanza: Así quedó compuesto el nuevo congreso argentino

Con estos resultados, La Libertad Avanza alcanzó un tercio de legisladores en la Cámara de Diputados, lo que le da ventaja para empujar sus reformas.

Mientras que en el Senado, este partido consiguió seis de ocho distritos que renovaban sus escaños, pero aún no obtiene un tercio requerido para aprobar sus iniciativas o vetar las de la oposición.

Felicitación de Donald Trump: El respaldo de EU a Javier Milei

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, felicitó a Javier Milei tras el triunfo de su partido en las elecciones intermedias en Argentina.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, publicó el mandatario estadounidense en su perfil de Truth Social.

Cabe recordar que el gobierno estadounidense ofreció al gobierno argentino un rescate de 20 mil millones de dólares en canje de divisas, con el fin de ayudar a la economía del país, bajo la condición de que La Libertad Avanza triunfara en las elecciones.

