Entregan medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska

Este miércoles 19 de abril de 2023, la escritora Elena Poniatowska recibió la medalla Belisario Domínguez, máximo reconocimiento que otorga el Estado mexicano para distinguir las contribuciones en el país y en la humanidad. El evento se dio en la antigua sede del Senado de la República Mexicana.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, acompañó a la escritora y activista. La galadornada llegó minutos antes de las 13:00 horas para recibir la medalla. Cabe recordar que la última vez en la que se entregó el reconocimiento fue en el año 2021.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, asistió en representación del presidente AMLO; así mismo, se encontró Mario Delgado, líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el evento; igualmente Norma Piña, ministra presidenta.

Cabe recordar que el pleno del Senado aprobó la semana pasada, de manera unánime, la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska, decisión respaldada por todos los grupos parlamentarios, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadanos y Partido del Trabajo (PT).

|Canal del Congreso

AMLO se reúne con Elena Poniatowska previo a entrega de medalla Belisario Domínguez

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió con la escritora Elena Poniatowska al término de la conferencia matutina, pues cabe recordar que en días anteriores señaló que "lamentablemente" no podría acompañarla durante el evento.

"En esta ocasión no erraron los senadores al otorgar la Medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. Elenita es la mejor escritora de nuestros días, la más inteligente, pero sobre todo la que ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás. Es una santa laica", escribió el mandatario a través de su cuenta de Twitter, que acompañó con una fotografía.

¿Quién recibe la medalla Belisario Domínguez?

La medalla Belisario Domínguez del Senado de la República es la Máxima Condecoración que el Senado de México otorga a los ciudadanos más eminentes desde 1954, cuando Erasmo Castellanos fue el primero en recibirla.