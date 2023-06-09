Colombia y guerrilla del ELN acuerdan cese al fuego

Representantes del gobierno de Colombia y representantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN se runieron en Cuba en un Tercer Ciclo de Diálogos de Paz y alcanzaron un cese al fuego bilateral. En la clausura estuvieron presentes el presidente de Colombia Gustavo Petro y el cubano Miguel Díaz Canel.

Los participantes tanto del gobierno colombiano como del ELN firmaron los Acuerdo de la Habana que establecen el cese al fuego en todo el territorio nacional colombiano, pero de manera temporal. También acordaron iniciar los términos para una participación en la sociedad de los subersivos.

Los negociadores del Gobierno colombiano y el ELN firmaron los denominados Acuerdos de La Habana que establecen el alistamiento para la participación de la sociedad y el cese el fuego bilateral en toda la geografía colombiana de manera temporal, iniciando en agosto próximo y terminando 180 días después.

Los participantes tambien acordaron un Cuarto Ciclo de diálogos el cual tendrá lugar en Venezuela entre el 14 y 23 de agosto en el que se prevé la evaluación de los acuerdos establecidos hasta ahora y la construcción de una agenda de construcción de la paz.

“No más gabelas a los delincuentes, señor presidente. Es necesario exigirle al ELN, a las disidencias de las FARC, que respeten la integridad de la comunidad académica”: alcaldesa Claudia López sobre disturbios en la Universidad Nacional.



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En los acuerdos alcanzados en la Habana se prevé la creación de canales de comunicación entre las partes para redactar protocolos pendientes y la puesta en práctica de mecanismos de monitoreo y verificacion del alto al fuego.

¿Qué es el ELN?

El Ejército de Liberación Nacional, ELN es un grupo insurgente colombiano, considerada una de las organizaciones criminales con más poder en América Latina, en los últimos años se tiene registrado el crecimiento de sus operaciones a Venezuela.

El ELN surgió como un movimiento nacionalista inspirado en la revolución cubana, pero que encontró en crimenes como el secuestro, la extorsión y en el ataque a infraestructura su financiamiento y poder. En los últimos años se le ha vinculado también con el tráfico de drogas.

Se calcula que en sus filas tiene 5 mil miembros y desde el 2022, el grupo se unió a la propuesta de "Paz Total" que emprendió el presidente Gustavo Petro con miras a lograr la paz.

Con información de agencias.

