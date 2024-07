Emiliano Ortega: un mexicano que triunfa en el toreo y llega al máximo escenario en México

Emiliano Ortega es uno de los muchos jóvenes mexicanos que han dejado todo atrás para perseguir un sueño, incluso su país de origen. “Yo soy mexicano, me gusta mucho ser mexicano. Aunque muchos me escuchen hablar así, llevo muchos años viviendo en Sevilla”, comenta Ortega.

Desde niño, cuando manifestó a sus padres su deseo de ser torero, su familia no dudó en mudarse a España, el epicentro del toreo, con el objetivo de apoyar y apostar todo por cumplir el sueño de su hijo.

“Estar en las grandes ligas y competir con el máximo nivel taurino es algo que siempre he agradecido. He tenido el privilegio de convivir con grandes toreros y personas que siempre me han aportado muchísimo, ayudándome a superarme día a día”, expresó Emiliano.

Hoy, una década después de haber comenzado esta aventura y aprendiendo de los grandes los más importantes secretos, ha llegado el momento de presentarse en su país natal, México, ante su gente y en el principal escenario, ni más ni menos que “La México”.

“Torear en la Plaza México es el sueño de cualquier torero. Es la plaza más grande del mundo y la más importante de América. Cuando entrenas y practicas la faena soñada, piensas en escenarios como Madrid, La México y Sevilla. Muchas faenas las sueño en esta plaza”, dice con emoción.

Emiliano Ortega ha regresado a su país para darlo todo y siente que algo muy importante sucederá este sábado 13 de julio en la plaza más grande del mundo.