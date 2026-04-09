Tráfico y bloqueos en la carretera México-Puebla hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 9 de abril 2026?
Cconsulta aquí nuestro monitoreo sobre los bloqueos en carreteras del país este jueves 9 de abril de 2026.
Si ya vas de salida o estás planeando tu ruta para este jueves 9 de abril de 2026, pon mucha atención. En Azteca Noticias nos vamos a encargar de monitorear paso a paso cómo se mueven las carreteras hoy, porque sabemos que lo último que quieres es perder horas en un bloqueo o quedar atrapado en medio de una manifestación.
Desde muy temprano la cosa se puso complicada en varios puntos del país. Aquí te soltamos la información que han compartido Capufe y la Guardia Nacional para que tomes tus precauciones, busques rutas alternas y, sobre todo, no se te haga tarde para tus vueltas o el trabajo.
Tráfico y bloqueos en la carretera México-Puebla hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 9 de abril 2026?
¿Qué pasa con los transportistas y campesinos?
Seguro has escuchado que la situación ha estado tensa. Te cuento que apenas se están levantando los últimos bloqueos que tenían los transportistas y campesinos en varias partes del país. Aunque ya liberaron algunos puntos, quédate muy pendiente porque avisaron que pronto dirán qué otras medidas van a tomar.
Todavía está en el aire si la ANTAC va a retomar el Paro Nacional, así que por ahora respira, pero no te confíes. Maneja con cuidado y sigue nuestras actualizaciones para que nada te tome por sorpresa en la carretera.
Accidente en la México-Puebla
Por si fuera poco, los accidentes también están haciendo de las suyas. Alrededor de las 6:25 horas se reportó un cierre parcial en la autopista México-Puebla, justo por el kilómetro 113+500. Si vas por esa zona, bájale a la velocidad y ten paciencia, porque el tráfico está pesado mientras las autoridades terminan de atender el percance.
Caos en Veracruz por manifestantes
Si andas por el rumbo de Veracruz o piensas cruzar por ahí, ten cuidado. La Guardia Nacional reportó que desde las 6:30 de la mañana hay un cierre parcial a la altura del kilómetro 058+000 en la carretera