Tráfico y bloqueos en la carretera México-Puebla hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 9 de abril 2026?

Si ya vas de salida o estás planeando tu ruta para este jueves 9 de abril de 2026, pon mucha atención. En Azteca Noticias nos vamos a encargar de monitorear paso a paso cómo se mueven las carreteras hoy, porque sabemos que lo último que quieres es perder horas en un bloqueo o quedar atrapado en medio de una manifestación.

Desde muy temprano la cosa se puso complicada en varios puntos del país. Aquí te soltamos la información que han compartido Capufe y la Guardia Nacional para que tomes tus precauciones, busques rutas alternas y, sobre todo, no se te haga tarde para tus vueltas o el trabajo.