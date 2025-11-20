Caos en la CDMX: Marcha de la Generación Z HOY | Calles afectadas, ruta y alternativas viales este 20 de noviembre 2025
Hoy, 20 de noviembre de 2025, la Ciudad de México se inundará de voces jóvenes. La marcha de la Generación Z, en unión con la UNAM, marchará por el Zócalo.
La capital mexicana se prepara para una jornada de intenso tráfico y afectaciones viales hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, debido a una serie de protesta: la marcha de la Generación Z y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Tanto el personal docente como el alumnado saldrán a las calles para efectuar las movilizaciones, exigiendo atención a diversas demandas. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han emitido avisos para que la ciudadanía tome las debidas precauciones y pueda evitar contratiempos en sus recorridos habituales.
La primera de las concentraciones está programada para dar inicio a las 09:00 horas, teniendo como punto de reunión la emblemática Torre de Rectoría, ubicada dentro de Ciudad Universitaria (CU).
Esta manifestación será protagonizada por estudiantes que buscan expresar su descontento por varias problemáticas. Entre sus principales quejas, destacan la preocupación por la inseguridad general, las deficientes condiciones de vida, y la escasez de oportunidades de alojamiento y empleo.
Además de manifestar su inconformidad, los universitarios demandarán la observancia de un pliego petitorio enfocado en reforzar los mecanismos de participación ciudadana y consolidar los contrapesos institucionales. La SSC ha contemplado la posibilidad de que, tras la concentración, los participantes realicen una caminata dentro de CU y que posteriormente se trasladen por diversos medios de transporte hacia el Ángel de la Independencia.
Marchas en la CDMX HOY
Marcha de la Generación Z
La Ciudad de México será el escenario de una significativa movilización programada para las 11 de la mañana, que convergerá en la plancha del Zócalo Capitalino. Esta marcha de la Generación Z, que lleva por nombre “¡México no se rinde, mexicanos al grito de guerra!”, tendrá dos puntos de partida simultáneos: el monumento del Ángel de la Independencia y la estación Garibaldi-Lagunilla de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
El objetivo principal de la manifestación es expresar el profundo descontento de los participantes en torno a problemas fundamentales como la seguridad pública, las condiciones de vida, la falta de oportunidades laborales y el acceso a vivienda. Además de manifestar estas inconformidades, la protesta busca presionar a las autoridades para que cumplan con un pliego petitorio de demandas, cuyo enfoque principal es reforzar los mecanismos de equilibrio y control entre las instituciones.
Marcha Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNA
Al mediodía, a las 12:00 horas, se espera la segunda protesta del día, esta vez encabezada por el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM. El cuerpo de profesores y empleados académicos comenzará una marcha desde la Facultad de Economía con destino a la Facultad de Filosofía y Letras, ambas dentro de Ciudad Universitaria.
Las reivindicaciones de este grupo son de carácter laboral y económico: se exige un incremento salarial del ciento por ciento y la implementación de un plan integral de estabilidad laboral y promoción docente.
Finalmente, la agenda de movilizaciones registra un tercer evento a las 15:00 horas. En este caso, serán estudiantes organizados de la Facultad de Economía quienes se congregarán para presentar sus demandas. La lista de peticiones incluye la solicitud de establecer mesas de trabajo con el Consejo de Transparencia y Administración para dar seguimiento a su pliego.
Además, exigen la aplicación de protocolos de seguridad más estrictos contra la violencia, con la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de pánico.