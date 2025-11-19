¡Cambio de ruta! El desfile del 20 de noviembre será más corto y terminará en el Monumento a la Revolución

¡Ruta exprés! Este año, el tradicional Desfile Cívico-Militar por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana tendrá un cambio histórico en su logística. Por primera vez, la ruta será distinta y considerablemente más corta, modificando el punto de llegada habitual para concluir en el emblemático Monumento a la Revolución.

¿Cuál será el nuevo trayecto del desfile del 20 de noviembre 2025?

El Gobierno ha invitado a la ciudadanía a presenciar este magno evento el próximo jueves 20 de noviembre en punto de las 10:00 de la mañana. Sin embargo, se hace un llamado especial a consultar el trayecto para elegir el mejor lugar, ya que el desfile no recorrerá toda la extensión de Paseo de la Reforma hasta Campo Marte como en años anteriores.

Esta será la ruta que tomará el desfile del 20 de noviembre:



Inicio: Plancha del Zócalo.

Trayecto: Calles del Centro Histórico, como 5 de Mayo y Juárez, además de un tramo breve de Paseo de la Reforma.

Final: Monumento a la Revolución.

¡Ven y vive con nosotros este magno evento!



Te esperamos este 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana, para presenciar el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al “115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana”.



El recorrido inicia en la Plancha del Zócalo hasta el… pic.twitter.com/6XDExU1L4l — @Defensamx (@Defensamx1) November 16, 2025

Se prevén restricciones y cierres intermitentes a lo largo de toda la ruta desde las primeras horas del jueves 20 de noviembre, por lo que se pide evitar el tránsito vehicular en las siguientes vialidades:



Avenida 5 de Febrero

Calle 16 de Septiembre

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Avenida de la República

Este cambio implica una duración menor de recorrido y una concentración de espectadores en el primer cuadro de la ciudad y la zona de la Tabacalera, por lo que se recomienda llegar con mayor anticipación.

Cabe recordar que la ruta del Desfile de la Revolución Mexicana de los años anteriores era más larga y comenzaba desde el Zócalo Capitalino, se dirigía por la Calle 5 de Mayo al cruce con Eje Central Lázaro Cárdenas, se conectaba por Avenida Juárez y se incorporaba a Paseo de la Reforma para continuar por todo Reforma hasta llegar a Campo Marte a la altura del Auditorio Nacional y el Bosque de Chapultepec.