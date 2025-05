Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos de la CNTE para hoy miércoles 28 de mayo

- 9:00 HORAS | FUERZA INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA SALUD (FINTRAS), CIUDAD DE MÉXICO

Lugar: Oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón

Demanda: Exigen insumos y plantillas suficientes, acceso a los créditos del FONACOT, entrega de circulares sobre pagos de días festivos 2x1, cuidados maternos y traslados, así como en defensa de la libre representatividad sindical

Aforo: 100

11:00 HORAS | COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE)

Lugar: Secretaría de Gobernación (SEGOB) Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Actividades: 10:00 hrs. Se concentrarán en la “Torre Caballito”, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, con el fin de respaldar a la CNUN

Observaciones: No se descarta se trasladen en marcha a la mesa de trabajo en la SEGOB, así como la afectación de vialidades como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas

Aforo: 6,000

- 18:00 HORAS | FRENTE POPULAR INDEPENDIENTE

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Solicitan su incorporación a programas de vivienda y espacios para ejercer el comercio

Aforo: 500