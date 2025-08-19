Encuentran sin vida a Danna Muñoz, joven desaparecida en Chihuahua tras salir a una fiesta

La madrugada de este martes 19 de agosto, la joven Danna Angelina Muñoz Rayón, de 21 años, fue encontrada sin vida en una vivienda del fraccionamiento Romanza, en Chihuahua.

Su desaparición movilizó a familiares y amigos desde el pasado sábado, cuando salió a divertirse con un par de amigas, pero ya no regresó a casa.

Investigan feminicidio de Danna Muñoz en Chihuahua

Durante la búsqueda de la joven, su familia comenzó a recibir mensajes en redes sociales indicando que Danna ya no se encontraba con vida, además de información sobre una vivienda ubicada en la calle Bolonia, del fraccionamiento Romanza.

Por otra parte, una de las amigas de la víctima, quien aseguró haber salido con ella la noche del sábado, declaró el domingo 17 de agosto que ambas fueron interceptadas por hombres armados y llevadas a una casa, donde solo la amiga pudo escapar. Aunque la Fiscalía señaló que su testimonio presenta varias inconsistencias.

Un día después, la familia se manifestó en el perímetro de seguridad establecido por las autoridades en la vivienda señalada, advirtiendo que, de no catear el lugar, ellos mismos entrarían para buscar a la mujer, bajo la consigna: “ No nos vamos sin Danna”.

Finalmente, las sospechas se confirmaron cuando la Fiscalía General del Estado encontró el cuerpo de una mujer enterrado en el patio trasero de la casa.

Fiscalía detiene a 2 mujeres por asesinato de Danna Muñoz

Por su parte, el fiscal César Jáuregui Moreno informó que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia correspondiente.

Hasta el momento, hay dos mujeres detenidas que, aunque no participaron de forma directa en el homicidio de Danna, sí habrían tenido relación con quienes la ultimaron.

La joven falleció presuntamente por heridas de arma blanca alrededor de las seis de la mañana del domingo 17, y fue hasta las 20:30 horas de ese mismo día que la Fiscalía tuvo conocimiento del extravío.

Familia exige justicia por la muerte de Danna Muñoz

A través de redes sociales, amigos y conocidos expresaron su dolor por la pérdida de la joven, quien además era madre de un niño pequeño.

Mensajes de despedida llenaron su perfil de Facebook, donde se podían leer palabras como: “Te amo mucho Danna, lamento que haya sido así. Tenías tantos sueños y metas por cumplir”, escribió uno de sus amigos.

“En nombre de Danna” Feminicidio llega al Congreso de Chihuahua

El caso de Danna llegó al Congreso local este martes, donde el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, exigió respuestas por el caso de la joven.

En sus declaraciones, señaló que la impunidad ha permitido que crímenes contra mujeres se repitan en Chihuahua y todo el país. “En nombre de Danna y de cada mujer arrebatada por la violencia, debemos exigir que la ley pese con todo su rigor, sin concesiones. Ellos cometieron actos imperdonables, de verdadero horror y no los queremos jamás caminando en las calles de Chihuahua”, afirmó Sánchez Villegas.

Aunque las autoridades no han dado a conocer nueva información, la familia pide que no se olvide a Danna y que su caso sirva como precedente para combatir la violencia feminicida, que lamentablemente no se limita solo a Chihuahua, sino que afecta a todo el país.