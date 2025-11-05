Miedo en Michoacán: Alcalde de Pátzcuaro denuncia Amenazas y exige seguridad para su municipio

El presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán, Julio Alberto Arreola, reveló públicamente que ha recibido amenazas a través de mensajes y llamadas telefónicas. El edil aprovechó una rueda de prensa en el Festival Internacional de Órgano para confirmar que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y para urgir apoyo de seguridad para su municipio.

Pátzcuaro denuncia falta de seguridad municipal

En un contexto de alta violencia en Michoacán, acentuada por el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el presidente municipal de Pátzcuaro evidenció la vulnerabilidad en la que operan las autoridades locales.

Arreola señaló que la policía municipal carece de la capacidad para enfrentar a la delincuencia organizada:

"Somos el eslabón más débil y los que en un momento dado tenemos la menor cantidad precisamente de seguridad... En algunas ocasiones sí hemos recibido algunas amenazas, sobre todo mensajes, llamadas telefónicas."El alcalde solicitó la atención del gobierno federal y estatal para reforzar la seguridad en Pátzcuaro y evitar que su municipio se convierta en una nueva víctima de la violencia que azota la región.

La crisis de seguridad y violencia política en Michoacán continúa en una escalada sin freno. Pues días antes de que el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, hiciera pública su preocupación por haber recibido amenazas y exigiera seguridad federal, se confirmó la desaparición del exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa.

El exedil, quien fue presidente municipal de Zinapécuaro entre 2018 y 2021, fue visto por última vez en la madrugada del domingo 2 de noviembre en la localidad de Tierras Coloradas, municipio de Ciudad Hidalgo, durante la feria regional de Todos los Santos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una ficha de búsqueda y, aunque se localizó su camioneta y algunas pertenencias en un hotel de la zona, el paradero del exfuncionario de 41 años sigue siendo desconocido.

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, su hermana, Jaqueline Correa, relató entre lágrimas que desde esa fecha no ha habido llamadas, mensajes ni señales de vida, y pidió apoyo para intensificar la búsqueda.

