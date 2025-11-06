Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, fue localizado con vida tras su desaparición en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la tarde de este jueves que Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, fue localizado con vida, luego de permanecer desaparecido durante cuatro días. El exfuncionario había sido reportado como no localizado el pasado 2 de noviembre, cuando se perdió contacto con él tras asistir a un evento en la región oriente del estado.

Exalcalde de Zinapécuaro fue localizado con vida, confirma Fiscalía de Michoacán

El anuncio fue realizado a través de un boletín informativo, en el que la Fiscalía detalló que Correa Gómez fue encontrado sano y salvo, aunque sin especificar el lugar exacto donde fue ubicado, en atención al sigilo de la investigación.

🟠📢 Informamos que ha sido localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre. pic.twitter.com/kfGGwKZwda — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 6, 2025

La noticia se da en medio de una creciente crisis de violencia política en Michoacán, donde en menos de una semana se registraron los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo.

De acuerdo con los primeros reportes, el exalcalde de Zinapécuaro había sido visto por última vez el 1 de noviembre en Ciudad Hidalgo, durante la Feria Regional de Todos los Santos, en la zona conocida como Tierras Coloradas. Desde entonces, su familia perdió toda comunicación con él, lo que motivó una intensa búsqueda encabezada por las autoridades estatales y colectivos ciudadanos.

En entrevista para Hechos AM, su hermana Jaqueline Correa relató que las pertenencias de Alejandro, incluida su camioneta, fueron halladas en el hotel donde se hospedaba. “Desde ese día no tuvimos llamadas ni mensajes. Contactamos a sus compañeros, pero nadie sabía nada”, dijo con visible angustia antes de conocerse el hallazgo.

Violencia política en Michoacán: una alerta que no cesa

La localización de Alejandro Correa Gómez ocurre en un contexto de máxima tensión en Michoacán. En lo que va del sexenio, el estado se ha convertido en uno de los más peligrosos para funcionarios municipales, con al menos diez alcaldes asesinados.

La reciente ola de ataques y amenazas han puesto nuevamente bajo la lupa la fragilidad de la seguridad local y la urgencia de reforzar la protección a autoridades y exservidores públicos.

Recordemos otro caso, donde el alcalde de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, denunció amenazas en la Fiscalía y exigió seguridad y teme ser la próxima víctima tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

¿Quién es Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro?

Alejandro Correa, de 41 años de edad, fue alcalde de Zinapécuaro del 2018 al 2021 dentro del partido de Morena, con acento en la gestión administrativa y el desarrollo turístico.

Estudio Administración y realizó una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, de acuerdo con su currículum oficial. Antes de asumir la presidencia municipal, Correa Gómez se involucró en proyectos de desarrollo comunitario y emprendimientos, lo que le permitió construir una base política sólida entre los sectores comerciales y transportistas de Zinapécuaro.