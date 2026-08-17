Momento exacto de enfrentamientos y caos en Cárdenas, Tabasco: Pobladores atacan patrullas tras muerte de una persona

En el municipio de Cárdenas, Tabasco, la muerte de una persona, presuntamente a manos de elementos de la policía , desató momentos de caos y tensión después de que pobladores inconformes de la ranchería Azucena protagonizaran disturbios, destrozos y enfrentamientos la tarde de este domingo 16 de agosto.

En imágenes captadas por testigos y posteriormente compartidas en redes sociales, quedó registrado el momento en que pobladores se enfrentaron con las autoridades; la confrontación terminó con destrozos y patrullas incendiadas, mientras la tensión aumentaba en esta comunidad.

Así ocurrió el ataque de pobladores contra policías y patrullas en Cárdenas, Tabasco

En los videos que comenzaron a circular se observa cómo la situación fue aumentando de tensión de manera gradual; varios pobladores se colocaron en el paso de las unidades policiales hasta dificultar su avance y, posteriormente, comenzaron a lanzar piedras contra las patrullas.

Los impactos provocaron daños visibles en los vehículos oficiales, principalmente en los cristales de las ventanas y parabrisas, mientras los elementos que se encontraban en las unidades intentaban permanecer dentro de ellas ante la agresión.

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Así fueron los enfrentamientos en Cárdenas, #Tabasco.



Tras la muerte de una persona, pobladores se enfrentaron con policías y lanzaron piedras contra las patrullas.



La confrontación dejó unidades dañadas e incendiadas.



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La llegada de más policías elevó la tensión

La situación continuó escalando después de que elementos de la Guardia Estatal se movilizaran hacia la ranchería Azucena para atender los reportes sobre los disturbios ; sin embargo, el arribo de más unidades no consiguió contener de inmediato la confrontación y los pobladores continuaron enfrentándose con las autoridades.

En medio de los hechos, al menos dos patrullas de la Guardia Estatal fueron incendiadas en la zona; las imágenes muestran las unidades envueltas en llamas mientras la presencia de habitantes se mantenía en los alrededores.

De acuerdo con los reportes disponibles hasta el momento, la comunidad permanece bajo vigilancia de las autoridades y persiste la tensión entre los pobladores; también se ha señalado que algunos habitantes estarían armados, aunque esta información deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes.