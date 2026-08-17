¡Se les fugó! Presunto homicida escapa en Chiapas antes de su audiencia

Un presunto homicida identificado como Lorenzo “N”, alias “El Turín”, se fugó este domingo por la mañana mientras se encontraba en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a la espera de su audiencia inicial por el delito de homicidio.

El hombre había sido detenido previamente en San Juan Cancún y trasladado a San Cristóbal de Las Casas para continuar con el proceso correspondiente; sin embargo, durante la mañana de este domingo se reportó su fuga, lo que provocó la movilización de las autoridades para tratar de localizarlo.

Autoridades aclaran dónde se encontraba Lorenzo “N”

Aunque inicialmente circularon versiones que señalaban que Lorenzo “N” se encontraba en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Cristóbal de Las Casas, la Secretaría de Seguridad de Chiapas aclaró mediante un comunicado que el detenido nunca ingresó al Cereso.

De acuerdo con la dependencia, Lorenzo “N” se encontraba en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de San Cristóbal de Las Casas. Estas instalaciones se encuentran en el mismo complejo, situación que habría generado las primeras versiones sobre el lugar donde se encontraba el detenido.

La dependencia informó que, después de conocerse la fuga, se puso en marcha un operativo de búsqueda para tratar de ubicar al presunto responsable de homicidio.

Hasta el momento, Lorenzo “N” permanece prófugo y las autoridades continúan con las acciones para localizarlo.

Investigan a un elemento de seguridad

Además del operativo de búsqueda, la Secretaría de Seguridad de Chiapas informó que un elemento de seguridad fue puesto a disposición de las autoridades para ser investigado por lo ocurrido.

La medida forma parte de las acciones emprendidas después de la fuga, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que el detenido logró escapar mientras esperaba su audiencia inicial.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente que Lorenzo “N” haya sido localizado.

Cabe señalar que también circula una versión extraoficial sobre la forma en que habría conseguido escapar. Esta señala que el presunto homicida habría brincado una barda para posteriormente huir; sin embargo, dicha versión no fue confirmada por la Secretaría de Seguridad de Chiapas en la información proporcionada