Florida aprueba la pena de muerte en casos de violación infantil; entrará en vigor en octubre

En Florida, Estados Unidos, entrará en vigor una ley que permitirá la pena de muerte a quienes sean sentenciados por violar a niños menores de 12 años; la medida ha causado polémica entre demócratas y republicanos quienes debaten sobre la capacidad de decidir quién vive y quién muere al llegar a la cárcel.

Conocida como HB1297, la nueva ley prevé reducir el filtro para que un jurado elija la pena de muerte contra los acusados. Esto debido a que anteriormente todos los integrantes del tribunal tenían que estar de acuerdo, pero ahora solo se requiere una recomendación de 8-4 a favor de la sentencia.

La polémica ley para permitir la pena de muerte por violar a menores de 12 años fue aprobada por 34-5 y 95-14 en el Senado y en la Cámara de Florida por propuesta del gobernador Ron DeSantis.

Medida es para protección de los niños: Ron DeSantis

Ron DeSantis afirmó que la ley busca castigar los atroces crímenes sexuales contra menores y adelantó que, como muchos, considera que la pena de muerte debe ser la última opción en un juicio contra una persona.

Today, I signed legislation that will:

- Makes child rapists eligible for the death penalty with the minimum sentence of life in prison without parole

- Impose additional penalties on fentanyl and drug-related crimes targeted at children

- Protect Floridians from disastrous… pic.twitter.com/sO1mkcfm0a — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 1, 2023

“Desafortunadamente, en nuestra sociedad tenemos crímenes sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años... Estos son realmente lo peor de lo peor y los autores de estos crímenes suelen ser delincuentes en serie", declaró Ron DeSantis tras firmar la ley.

El político republicano aseguró que está dispuesto a defender la nueva propuesta ante la Corte Suprema de Estados Unidos, institución que se ha pronunciado en contra de la pena de muerte, esto al dictar algunos precedentes en los que pide cambiar la sentencia.

"Corte Suprema de Estados Unidos defiende a violadores"

De acuerdo con la oficina del gobernador de Florida, Ron DeSantis, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha anulado algunas sentencias por "protección a violadores de niños". Con ello, aseguró, se le ha negado a las víctimas y a sus familiares y amigos buscar justicia contra los presuntos responsables.