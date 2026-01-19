Evitó una “mordida” y fue golpeado por el propio policía en Tlalnepantla: “Ya lo identifiqué"

En México, intentar ser un buen ciudadano puede costarte caro. Ian Palacios lo aprendió a la mala el pasado 14 de enero de 2026. Mientras circulaba en su motocicleta por la carretera México-Pachuca, en Tlalnepantla, vio lo que miles ignoran: una patrulla “cazando” a un auto con placas de Jalisco en la zona de Arboledas.

Ian decidió detenerse para evitar la extorsión. Su recompensa fue un rodillazo, empujones y amenazas por parte de agentes que, según denuncia, operan bajo la sombra de la confusión y la impunidad.

“El Estaca": Identifican al agresor del motociclista de Tlalnepantla

En entrevista exclusiva para Hechos AM , Ian reveló que gracias a la viralización del video en redes sociales, la ciudadanía ha logrado lo que las autoridades no: identificar al agresor.

“Identificamos a uno de ellos como Carlos, incluso con su apodo ‘El Estaca’”, narró la víctima.

¿Municipales o Estatales? La gran incógnita

El caso destapó una irregularidad alarmante en los cuerpos de seguridad de Tlalnepantla. Aunque la patrulla estaba rotulada como Policía Municipal, la vestimenta de los agresores contaba otra historia.

“Cuando se abre la chamarra se ve que son policías estatales... Vaya problema en el que están, se están aventando la bolita. O son estatales o son municipales, algo que no se sabe”, explicó Ian.

Esta contradicción sugiere que podrían estar operando fuera de jurisdicción o usurpando funciones para extorsionar en esa famosa “cunita” rumbo a Periférico.

Ian Palacios exige #justicia...



Por ayudar a otro automovilista, Ian fue golpeado y amenazado por presuntos policías del #Edomex. La agresión quedó grabada, hay denuncia y pruebas, pero no hay avances.



Ian pide que el caso no quede impune y llama a la ciudadanía a apoyarse ante… pic.twitter.com/5OORiOnXom — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2026

“La Fiscalía quiere que yo les haga su trabajo”

A pesar de tener el video, el nombre del agente y el número de patrulla, la justicia está estancada. Ian presentó denuncias en Tlalnepantla y Naucalpan, pero se topó con el muro de la burocracia: le dijeron que las pruebas de redes sociales no son lícitas.

“Prácticamente, la Fiscalía quiere que yo les haga su trabajo”, denunció con frustración.

Lejos de amedrentarse, Ian Palacios cerró con un mensaje poderoso para todos los mexicanos que viven con miedo a quienes deberían cuidarlos:

“Si todos nos uniéramos, sería un México diferente... Invito a la gente a denunciar, a que nos podamos unir para levantar la voz”.

