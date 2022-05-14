Escasez de leche de fórmula para bebés afecta a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden se reunió con ejecutivos de empresas fabricantes y minoristas de leche de fórmula para bebés, incluidos Target, Walmart y Gerber de Nestlé, y los presionó para que reforzaran los suministros ante la escasez e hicieran todo lo posible para que las familias tuvieran acceso.

La Casa Blanca también describió las medidas que está tomando la administración.

“Eso incluye aumentar las importaciones. También incluye asegurarnos de que estamos trabajando con los minoristas, como lo hizo el presidente durante sus llamadas, para asegurarnos de que los estantes estén abastecidos”, dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, (FDA, por sus siglas en inglés) anunciará nuevos pasos en los próximos días con respecto a la importación del extranjero de ciertos productos de leche de fórmula para bebés, dijo la Casa Blanca, y Biden solicitó a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) que investigue los informes de conducta depredadora, como el aumento de precios.

Jen Psaki / Portavoz Casa Blanca:

Durante su reunión con los ejecutivos, el presidente Joe Biden discutió los esfuerzos para aumentar la producción e instó a las empresas a hacer más para ayudar a las familias a comprar leche infantil de fórmula.

“Bueno, ya hemos visto un aumento en la oferta en las últimas dos semanas. Lo que estamos viendo, que es un problema enorme, es el acaparamiento. La gente acapara porque tiene miedo. Ese es un elemento de ello. Y la gente acapara porque están tratando de lucrar con el miedo, los padres temerosos. Eso también es algo en lo que nos enfocamos, haciendo esfuerzos para rastrear, ajustar, abordar y analizar”, dijo Psaki. "Eso también es algo en lo que estamos enfocados".

Escasez de leche de fórmula para bebés, nuevo problema en Estados Unidos.

Escasez de leche de fórmula podría empeorar en verano

La escasez en los suministros de leche de fórmula para bebés se redujeron aún más después de que Abbott Laboratories en febrero retirara Similac y otras fórmulas para bebés fabricadas en su planta de Michigan tras las quejas de los consumidores por contaminación bacteriana. Posteriormente, la FDA citó cinco infecciones bacterianas reportadas en bebés que recibieron la fórmula de la compañía, incluidas dos muertes.

Abbott, la mayor empresa de Estados Unidos proveedora de leche de fórmula para bebés, dijo que las pruebas mostraron que una cepa de bacteria encontrada en las instalaciones no estaba vinculada a ninguna enfermedad infantil conocida, aunque estaba actualizando sus protocolos de limpieza y relacionados.

El cierre de la planta exacerbó los problemas de la cadena de suministro relacionados con la pandemia, lo que provocó una escasez de fórmula que la FDA ha dicho que está trabajando para abordar.

Psaki también dijo que la administración está considerando usar la Ley de Producción de Defensa para compensar la brecha en el suministro.