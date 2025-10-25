Tiroteo en la colonia Juárez: escolta frustra asalto y muere un presunto delincuente

La tarde noche de este viernes, un escolta frustró un asalto, luego de que los delincuentes intentara robar a un automovilista en las calles de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Asaltante pierde la vida en la colonia Juárez

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron al automovilista sin percatarse de que viajaba con un elemento de seguridad personal.

Al notar la agresión, el escolta reaccionó de inmediato y se enfrentó a tiros con los presuntos asaltantes. Durante el intercambio de disparos, uno de ellos recibió un balazo en el tórax y cayó abatido sobre la calle Nápoles, esquina con Londres.

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad murió por varios disparos de arma de fuego cuando se encontraba en la calle de #Nápoles al cruce con #Londres en la colonia Juárez de la alcaldía #Cuauhtémoc.



Peritos de la fiscalía ya investigan la causa de la agresión. Al momento… pic.twitter.com/nTUfGAFqr9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2025

En la escena del crimen, se encontraron múltiples casquillos percutidos, momentos más tarde, llegaron autoridades para acordonar la zona permaneció y así facilitar las investigaciones de las autoridades.

Asaltante intenta huir, pero es detenido tras un tiroteo

El cómplice del agresor intentó escapar, pero fue detenido cuadras más adelante por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes arribaron al lugar tras la balacera.

Por su parte, el escolta fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para rendir su declaración y deslindar responsabilidades, además de determinar la legalidad de su actuación en defensa del conductor.

Las autoridades también revisan las cámaras de vigilancia cercanas para esclarecer con mayor precisión cómo ocurrió el enfrentamiento y confirmar la secuencia de los hechos. Peritos de la fiscalía continúan con el levantamiento de evidencia en la escena y con los procedimientos forenses necesarios.

Asaltante intenta huir tras robo y termina atropellado en la Col. José López Portillo, Iztapalapa

El asalto ocurrió luego de que monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente informaran a los uniformados sobre una persona herida en la esquina de Calle 12 y Calle 17, en la colonia José López Portillo.

De inmediato, los oficiales acudieron al sitio, donde encontraron a un hombre tirado sobre el pavimento. Mientras solicitaban apoyo médico, un joven de 22 años se acercó y lo señaló como el sujeto que momentos antes lo había amenazado con un cuchillo para robarle.

#BoletínSSC |#DETENIDO | Tras atender un reporte emitido por los monitoristas del #C2 Oriente, uniformados de la #SSC detuvieron a un hombre que posiblemente desapoderó de sus pertenencias a un joven, tras amenazarlo con un cuchillo, en la @Alc_Iztapalapa.



Los hechos ocurrieron… pic.twitter.com/yjnKP38Rqf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 24, 2025

De acuerdo con la víctima, al intentar huir, el agresor fue atropellado por un vehículo gris que circulaba metros adelante.