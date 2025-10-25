Logo InklusionSitio accesible
Tiroteo en la colonia Juárez: escolta frustra asalto y muere un presunto delincuente

Un escolta detuvo un asalto en la colonia Juárez; un presunto delincuente murió y su cómplice fue detenido por la policía tras el enfrentamiento a tiros.

Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: José Luis Segura

La tarde noche de este viernes, un escolta frustró un asalto, luego de que los delincuentes intentara robar a un automovilista en las calles de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Asaltante pierde la vida en la colonia Juárez

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron al automovilista sin percatarse de que viajaba con un elemento de seguridad personal.

Al notar la agresión, el escolta reaccionó de inmediato y se enfrentó a tiros con los presuntos asaltantes. Durante el intercambio de disparos, uno de ellos recibió un balazo en el tórax y cayó abatido sobre la calle Nápoles, esquina con Londres.

En la escena del crimen, se encontraron múltiples casquillos percutidos, momentos más tarde, llegaron autoridades para acordonar la zona permaneció y así facilitar las investigaciones de las autoridades.

Asaltante intenta huir, pero es detenido tras un tiroteo

El cómplice del agresor intentó escapar, pero fue detenido cuadras más adelante por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes arribaron al lugar tras la balacera.

Por su parte, el escolta fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para rendir su declaración y deslindar responsabilidades, además de determinar la legalidad de su actuación en defensa del conductor.

Las autoridades también revisan las cámaras de vigilancia cercanas para esclarecer con mayor precisión cómo ocurrió el enfrentamiento y confirmar la secuencia de los hechos. Peritos de la fiscalía continúan con el levantamiento de evidencia en la escena y con los procedimientos forenses necesarios.

