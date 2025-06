¡Indignación en Tabasco! Más de 600 alumnos sin clases por la indiferencia gubernamental en Huimanguillo

¡Víctimas de falsas promesas del Gobierno! Más de 600 alumnos de la Escuela Primaria “San Rafael Georgina”, ubicada en Huimanguillo, Tabasco, llevan más de 2 años sin poder regresar a la institución debido a las obras inconclusas y abandono de autoridades.

La escuela fue dictaminada como “riesgo de colapso” en marzo del 2023, por lo que alumnos y maestros tuvieron que desocupar las instalaciones y ser trasladados a otros planteles.

Padres de Huimanguillo dicen se cansan de falsas promesas; planean bloqueos

¡Ya están cansados! Al principio, las autoridades aseguraron que no podían continuar con las obras debido a un problema con los terrenos, los cuales no estaban regularizados y no había escrituras.

Sin embargo, aunque los problemas ya fueron resueltos, los trabajos de construcción no han iniciado.

A pesar de que las madres y padres de familia fueron atendidos por las autoridades durante la gira de Claudia Sheinbaum, la situación no se ha resultó; les prometieron pronta atención.

Por ello, ante la falta de respuesta del Gobierno federal y estatal, los padres planean realizar bloqueos en la zona para poder se escuchados y atendidos; no se han confirmado las zonas que podrían ser afectadas por manifestaciones.

Inacción del gobierno provoca bajo rendimiento en los alumnos

Al tener que tomar clases en otros planteles, ser cambiados al turno vespertino y la constante suspensión de actividades, las y los alumnos no logran un buen aprovechamiento. Además, aseguran que muchos estudiante y maestros se han ido.

Los padres aseguran que las autoridades no les están dando la debida importancia a la educación de sus hijos, pues únicamente les dan “largas” a sus peticiones.

La Escuela Primaria “San Rafael Georgina” cuenta con una historia de 53 años, en la cabecera municipal de Huimanguillo, y se daban clases en dos turnos, matutino y vespertino.

Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han dado alguna declaración al respecto; sin embargo, las madres y padres se mantienen atentos en caso de haber nuevas noticias.