Escuelas de Guerrero continúan en ruinas tras el paso de “Otis”

El estado de Guerrero continúa reconstruyéndose luego del paso del huracán “Otis”; sin embargo, los resultados no se verán pronto, tal es el caso de las escuelas.

Por ejemplo, las maestras Adriana de primer grado y Lupita de cuarto, no volverán a abrir pronto sus salones para recibir a sus alumnos y es que aún no hay condiciones para reaperturar la primaria de la unidad Vicente Guerrero.

Hay al menos 390 escuelas destrozadas en Acapulco y Coyuca de Benítez

Así como ésta, hay otras 390, de las mil 200 que existen en Acapulco y Coyuca de Benítez. Martha Rocio Carachure, delegada Servicios Educativos Acapulco Coyuca admite que “sería difícil dar un diagnóstico de las fechas para regresar a trabajar, la verdad, Acapulco y Coyuca están devastados, están las escuelas casi el 95 por ciento de las escuelas fueron afectadas, son grandes afectaciones, de estructuras metálicas, muchos árboles caídos”.

Los trabajos son necesarios en canchas deportivas, los salones, los patios, los sitios donde comen y juegan los niños porque todo está devastado.

“La mayoría de las escuelas, están afectadas en sus techumbres, en las canchas están los techos casi todas colapsadas, inundaciones , echó a perder todo el mobiliario, las computadoras, los niños en sus casas perdieron sus libros, mochilas, ropa.”, agrega Martha.

Maestros en Guerrero limpian sus propias escuelas para volver a clases

Por ese motivo, las y los maestros de Guerrero están tratando de limpiar cómo pueden las áreas donde trabajan, pero el desastre simplemente los rebasa.

“Estamos en muy malas condiciones, ya estamos viniendo a limpiar nuestras áreas, se pagó el día 30 de agosto, pero pagar en muy malas condiciones obviamente corremos el riesgo de que el árbol se nos caiga encima, ya se había pedido que se viniera a quitar, nunca nos hicieron caso”, cuenta Verónica García, del área de pago.

Aún no hay fecha para el regreso a clases en muchas escuelas de Guerrero

Pero la afectación no solo es en las escuelas, sino también en las oficinas administrativas como en la delegación de servicios regionales de Acapulco y Coyuca, en donde los trámites están detenidos para el pago de compensaciones, estímulos y demás.

Guadalupe Baltazar, la responsable de estímulos cuenta que las oficinas están destrozadas “no tenemos material para trabajar, no tenemos techos, no tenemos agua, no tenemos luz y realmente las condiciones no están para poder trabajar”.

Miles de niños, adolescentes y jóvenes están sin clases y lo peor es que no hay fecha para un regreso.