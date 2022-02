España responde a AMLO sobre la relación con México

Desde Kiev, donde se encontraba, abordando la crisis entre Rusia y Ucrania, el ministro del Exterior de España, José Manuel Albares Bueno, respondió a los comentarios del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre “pausar” la relación entre México y España.

El diplomático español aseguró que las declaraciones del presidente mexicano no tienen ninguna implicación.

“Entiendo que se han hecho en un contexto informal a la pregunta de un periodista, y por supuesto no supone una posición oficial o comunicado oficial. Habría que preguntarle al presidente AMLO qué es lo que ha querido decir con eso”, indicó el ministro de España.

Sin embargo, el ministro José Manuel Albares Bueno señaló que verificará las declaraciones de AMLO y en caso de ser ciertas, preguntará al mandatario mexicano qué es lo que quiso decir con eso y cuál es el tenor oficial de esas declaraciones.

“Estoy verificando esas declaraciones, en cualquier caso si se han producido y esa es la palabra, cruzar una pausa en las relaciones, que vuelvo a insistir, no tienen traducción oficial y no se nos ha comunicado nada oficialmente, habría que preguntarle al presidente”.

Albares Bueno recordó que las relaciones México-España pasan por un buen momento, prueba de ello, dijo, es su gran intercambio comercial que va en franco crecimiento.

“Las relaciones entre nuestros dos países desde hace muchos años, y eso se puede verificar con los flujos de inversión en ambas direcciones, no hacen más que incrementarse. Lejos de la pausa de lo que estamos hablando, hay un incremento de nuestras relaciones empresariales que ambos gobiernos debemos acompañar”.

Así que las relaciones diplomáticas entre México y España seguirán intactas como desde hace ya 186 años.

AMLO plantea poner pausa a relación con España

Durante su tradicional conferencia matutina, el presidente AMLO hizo una declaración que sorprendió a todos, pues propuso lo que llamó una pausa en las relaciones México-España.

“Yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España”.

El presidente AMLO aseguró que en administraciones pasadas se hicieron negocios con empresas españolas que terminaron por perjudicar al estado mexicano, pero aclaró que su dicho de ninguna manera obedece a una petición formal.

“No, no, no, eso no se puede hacer... Imagínense los internacionalistas, los diplomáticos. Si de por sí me cuestionan, porque soy de Tepetitán, aldeano... No implica… Un comentario. ¿Ya no puedo hacer ningún comentario entonces?”, aclaró el presidente AMLO.