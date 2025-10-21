Líder de “Los Blancos de Troya”, ‘El Pantano’ ligado al asesinato de Bernardo Bravo en Michoacán

La tarde de este lunes 20 de octubre, Rigoberto “N”, alias “El Pantano”, fue detenido por fuerzas federales tras ser señalado como presunto responsable del asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores limoneros en Apatzingán, Michoacán.

El homicidio ocurrió en las primeras horas de este 20 de octubre, cuando el cuerpo fue encontrado al interior de su vehículo en el camino hacia la comunidad Los Tepetates, presentando huellas de violencia.

¿Cómo fue detenido Rigoberto Lopez?

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Rigoberto López, alias “El Pantano”, fue detenido alrededor de las 17:00 horas en Michoacán y actualmente se encuentra en traslado a las autoridades correspondientes.

“El Pantano” es líder del grupo criminal “Los Blancos de Troya”, brazo armado de Los Viagras, una de las organizaciones responsables de la ola de violencia que se vive en la entidad.

Además, se le vincula con el cobro de extorsiones a productores limoneros en la región, entre ellos el sector liderado por Bernardo Bravo.

¿Quién era Bernardo Bravo?

Bernardo Bravo, fungía como presidente de Citricultores del Valle de Apatzingán, además de ser encargado del Tianguis Limonero, en el que denunció constantemente extorsiones en la región.

En las últimas semanas, la víctima formó parte de las movilizaciones de los productores para exigir mejores precios para los cultivos, mientras que para el caso del limón, una regularización de los días de corte para evitar la sobreproducción.

El líder citrícola estaba casado con Amelí Gissel Navarro Lepe, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

