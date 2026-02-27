Crimen de un matrimonio en Puebla: Karina fue asesinada con su esposo Alexandro al festejar su cumpleaños

Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz salió de casa en Puebla con su esposo Alexandro Agustín Tello Olmedo para celebrar el cumpleaños de ella, pero ambos desaparecieron y fueron encontrados sin vida.

Este matrimonio en Puebla salió con la esperanza de pasar un momento de felicidad; sin embargo, su historia aún está llena de dudas sobre por qué los mataron. Por ahora, ya hay personas detenidas por estar presuntamente implicadas.

El último día que vieron a los esposos Karina y Alexandro en Puebla

Ambos fueron vistos por última vez el 19 de febrero de 2026 en la colonia Bella Vista, de acuerdo con las fichas de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que, al darse a conocer el caso, inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición de personas.

El matrimonio, de acuerdo con la fiscalía estatal, salió de su domicilio ubicado en Puebla aproximadamente a las 08:00 horas el 19 de febrero de 2026.

Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo subieron a su vehículo Volkswagen Jetta blanco con rumbo a Tlaxcala, pero desaparecieron.

Karina iba a festejar su cumpleaños con su esposo Alexandro

Karina y su esposo Alexandro salieron de su casa con rumbo a Tlaxcala para pasar un momento juntos y celebrar el cumpleaños de ella.

Las horas pasaron y no regresaban. Su desaparición fue denunciada. A las 22:50 horas se inició la carpeta de investigación por la desaparición de ambos.

Según la información proporcionada por la familia a la fiscalía, los dos se trasladaron a Tlaxcala, entidad donde fueron privados de la libertad, de acuerdo con la fiscalía de Puebla.

De acuerdo con la investigación, el 19 de febrero de 2026 se trasladaron a Tlaxcala para acudir a una reunión previamente acordada. Posteriormente, fueron conducidas a distintos puntos, donde se habría concretado la agresión que derivó en su fallecimiento.

Encuentran cuerpos de Karina y Alexandro tras salir de Puebla

El 20 de febrero de 2026, los esposos estuvieron en el municipio de Tlaxco, en Tlaxcala, pero los equipos telefónicos dejaron de tener actividad a las 18:30 horas.

El vehículo en el que viajaban las víctimas fue ubicado en Libramiento Instituto Politécnico a la altura del SAT, La Trinidad, Tepehitec, Estado de Tlaxcala.

Se sabe que circuló sobre la pista nueva a Tlaxcala, llegando al centro, se estacionaron y siguieron una camioneta blanca, con placas de circulación del Estado de Tlaxcala; esto a las 09:56 horas del día 20 de febrero de 2026.

Luego, ambos vehículos se incorporaron hacia el distribuidor vial El Molinito, siguiendo por carretera Tlaxcala-Apizaco, Carretera Federal 119, arribando a las inmediaciones de Tlaxco, Tlaxcala, a las 11:10 horas.

Lamentablemente, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un paraje limítrofe entre Tlaxcala y Puebla. El C5 informó sobre la localización de dos cuerpos sin vida en Rinconada Puebla 73309, Chignahuapan.

¿Quiénes son los detenidos por la desaparición y muerte de matrimonio?

La investigación de la fiscalía llevó a la detención de tres personas por delitos vinculados con la desaparición de personas, feminicidio, homicidio calificado y encubrimiento en el caso de Karina y Alexandro.

Se trata de Alejandro “N”, Christian “N” y Miriam “N”, quienes presuntamente se encuentran relacionados con la muerte de ambos, cuyos cuerpos fueron localizados el 20 de febrero de 2026 en zona limítrofe entre los estados de Puebla y Tlaxcala.