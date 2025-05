Donald Trump habla, por primera vez, de renegociar el T-MEC

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habló por primera ve sobre la renegociación del Tratado entre su país, México y Canadá, conocido como T-MEC, el cual está agendada su revisión para el 2026.

No obstante, el mandatario aseveró que no busca extender el acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte. En una reunión sostenida en la Casa Blanca con Mark Carney, primer ministro de Canadá, Trump cuestionó a renegociación del T-MEC sobre si ello “era necesario”. No obstante, más adelante, declaró que “Es un buen acuerdo para todos”.

Por su parte, Carney destacó que el tratado “es la base para una negociación más amplia”, pero aclaró que “algunos aspectos tendrán que cambiar”.

“Pase lo que pase, vamos a ser amigos de Canadá”, mencionó Donald Trump en la reunión con el líder canadiense realidad hoy 6 de mayo de 2025.

“Canadá no está en venta": primer ministro a Trump

Durante su visita a la Casa Blanca, en lo que son sus primeras conversaciones por los impuestos a los productos de Canadá, Mark Carney, primer ministro canadiense, le replicó a Trump que su país no está en venta.

Cabe recordar que en semanas anteriores, el presidente de origen republicano ha dejado entrever la idea de anexar a Canadá para que sea el estado número 51 de la Unión Americana.

Trump dijo que las dos partes no discutirían que Canadá formará parte de Estados Unidos, pero destacó que sería “un matrimonio maravilloso”.

Carney rechazó la idea con firmeza. “No está en venta, no estará en venta nunca”, señaló. A lo que el presidente estadounidense replicó: “Nunca digas nunca, nunca digas nunca”.

El mandatario republicano, cuya política de impuestos a las importaciones, conocidos como aranceles, sacudió a los mercados mundiales, dijo que él y Carney discutirían “puntos difíciles”, una alusión a su creencia de que Estados Unidos puede prescindir de los productos canadienses, un punto que expuso extensamente durante la conversación.