Liam Conejo: su historia detrás de la captura de ICE en Minneapolis; ¿pedirá asilo en otro país?

Liam , un niño ecuatoriano de cinco años que capturó corazones con su gorro de conejo, emerge como nuevo ícono de resistencia contra las deportaciones masivas en Estados Unidos . Él y su familia enfrentan un duelo intenso para evitar el regreso a un Ecuador que abandonaron hace tiempo, pese a cumplir todos los trámites legales para obtener asilo.

Liam y familia escondidos por miedo: “No podemos salir por las noticias en redes”

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense impulsa una moción para cancelar las solicitudes de asilo de la familia. Sin embargo, un juez les otorga más tiempo para continuar el proceso.

Adrián Alexander Conejo Arias, padre de Liam, describe el terror diario: “Todavía estamos temerosos y de salir a la calle y hacer una vida normal. Estamos escondidos aquí en este lugar donde estamos los cuatro estamos escondidos. No podemos salir, debido a las noticias que se escuchan en las redes sociales ”.

Liam arrastra secuelas profundas de su paso por un centro de detención migratoria a tan corta edad. Su padre relata las preguntas inocentes del niño: “Mi hijo todavía me pregunta por qué nos llevaron a un lugar tan horrible. Todavía me pregunta qué hicimos mal o por qué esa gente nos trató así.”

Indignación nacional: Protestas en Minneapolis y Texas contra ofensiva antimigrante

El caso de Liam desata furia ciudadana. En Minneapolis , estadounidenses salen a las calles para repudiar las políticas antimigrantes del gobierno.

En Texas, cientos marchan con carteles y consignas de rechazo. Antonio García, veterano del Ejército, clama por un cambio, y califica duramente al gobierno de Donald Trump , ya que considera que “necesitamos volver a nuestras creencias, que son la democracia. Como todos sabemos en Estados Unidos y en el mundo, la democracia en Estados Unidos ha caído, todo por culpa de un dictador. Yo lo llamo dictador. Para mí, es un dictador”.

¿Asilo en tercer país o justicia en EU? El futuro de Liam pende de un hilo

La familia de Liam Conejo persiste en su batalla por quedarse en Estados Unidos. Una opción viable surge: solicitar asilo en un tercer país. Al final, la justicia y el sentido común decidirán el destino de este niño de solo cinco años, cuyo gorro de conejo simboliza la lucha humana detrás de las políticas migratorias.