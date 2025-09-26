Pedir comida o enviar y recibir un artículo a través de una app es una práctica que por comodidad las personas usan, sin embargo, la policía ha detectado que delincuentes se hacen pasar por repartidores por aplicación en la Ciudad de México (CDMX) para robar casas y así operan para engañar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una alerta que advierte a la población sobre una nueva modalidad que los delincuentes utilizan para llevar a cabo el delito de robo a casa habitación, conocida como “falso repartidor”.

Así funciona el engaño del “falso repartidor” para robar casas en CDMX

Los ladrones precisamente aprovechan que, en la actualidad, muchas personas utilizan diversas aplicaciones para realizar compras de artículos diversos o alimentos, y así evitar salir de casa y ahorrar tiempo.

Esto ha sido aprovechado por delincuentes que se hacen pasar por repartidores de aplicaciones de entrega, para ingresar a domicilios y robar las pertenencias o dinero de las personas.

Bajo esta modalidad, un supuesto repartidor de comida o mercancía llega a los domicilios en una motocicleta, toca el timbre o la puerta y espera aparentando que lleva a cabo una entrega ordinaria; sin embargo, al cerciorarse que la casa está sola, él y sus cómplices aprovechan la situación para forzar la puerta de entrada, ingresar al domicilio y sustraer objetos de valor, huyendo rápidamente del lugar.

Recomendaciones para no caer en el engaño del “falso repartidor”

Reportes de la SSC de la CDMX indican que del 1 de enero al 21 de septiembre del presente año, gracias a las denuncias ciudadanas, la policía detuvo a 187 personas por el delito de robo a casa habitación.

Si alguien toca en tu domicilio y pretende hacerte una entrega que no hayas solicitado, no le abras la puerta; verifica que efectivamente se trata de un repartidor siguiendo las siguientes recomendaciones:



Evita tener contacto personal con el supuesto repartidor.



No abras la puerta. Usa tu sistema de videovigilancia o la mirilla, para identificar visualmente a la persona.



Solicita a la persona que pretende hacerte una entrega, que se identifique y que proporcione detalles del número de orden y del pedido.



⁠Llama a los servicios de atención a clientes de la plataforma en cuestión para verificar la autenticidad de la entrega.



Si detectas alguna irregularidad o actitud sospechosa, usa los grupos de redes vecinales para alertar a tus vecinas y vecinos, y comunícate con la policía de tu cuadrante

La SSC de CDMX recomendó que si tienes la necesidad de salir de tu casa por un tiempo prolongado, considera reforzar los mecanismos de seguridad en puerta y ventanas, así como la instalación de sistemas de videovigilancia; además, mantén contacto con tus vecinos y da aviso de tu ausencia a personas de confianza.

Si tienes conocimiento de que hay una casa vacía en tu calle y detectas la presencia de un supuesto repartidor que trata de hacer una entrega en actitud sospechosa, repórtalo de manera inmediata a las autoridades y alerta a tu red vecinal. De igual forma, reporta a tu Policía de cuadrante y a tu red vecinal a cualquier persona que permanezca de manera prolongada al exterior de alguna vivienda sin ser atendido.

¿Dónde denunciar robo a casa habitación en CDMX?

Ante un caso de robo a casa, habitación bajo la modalidad del “falso repartidor”, o bien, cualquier emergencia, llama al número de emergencias 911 o a través de la aplicación móvil Mi Policía. O bien, a través de las redes sociales @SSC_CDMX, y @UCS_GCDMX