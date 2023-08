Hoy 1 de agosto es el Día Internacional de la Alegría

Aproximadamente a los 20 años y después de los 60 de edad son los grupos de edad, en los que según especialistas, las personas se sienten bien y son más alegres. Este 1 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Alegría.

“Sí, soy muy feliz. ¿Qué te hace feliz? Me hace muy feliz dedicarme tiempo a mí, estar con mi familia. Y hacer lo que más me gusta, lo que me apasiona”, declaró Antonieta una estudiante de 20 años de edad.

“Me siento muy agradecido de ser profesor de primaria y eso me permite tener recursos para poder cubrir las necesidades, poder salir de viaje, poder convivir y eso es lo que me hace más feliz”, comentó el profesor de nombre Édgar de 62 años de edad.

La neuropsicóloga, Samantha Hadi confirmó estos datos:

“De los 18 a los 25 años es el primer periodo donde los seres humanos experimentan mayor cantidad de felicidad. Y posteriormente después de los 60 donde han perdido totalmente una responsabilidad. Sus hijos ya están más grandes y ellos tienen en ese momento energía, tiempo y recursos para poder disfrutar la vida”.

La alegría es unos de los seis estados emocionales del ser humano

Junto con el enojo, la tristeza, el desagrado, el miedo y la sorpresa, la alegría es unos de los seis estados emocionales del ser humano.

“Tiene que ver con que tú te sientas a gusto con lo que estás haciendo. Y ese gusto tiene que ver con un crecimiento interno y social”, declaró Feggy Ostrosky, neuropsicóloga.

Según un estudio de la Universidad de Harvard, cinco factores pueden producir la alegría.

Las buenas relaciones familiares, las amistades positivas, el dinero, la salud y la actidud ante la vida.

“El estado en que, como seres humanos, podemos ser capaces de poder ver la vida, disfrutar los momentos, vivirlos y tener una actitud positiva”, enfatizó la neuropsicóloga, Samantha Hadi.

Los expertos consideran que los más importantes de todos son las relaciones.

“La fórmula es tener relaciones interpersonales porque los seres humanos nacimos para estar con otros. Entonces la gente que vive aislada, aunque tengas mucho dinero, estés muy joven vivas en un lugar soleado, eso no te hace feliz”, consideró la experta