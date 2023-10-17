¿Lo conoces? Este es el pimiento más picante del mundo

El Pepper X, un nuevo pimiento desarrollado por el cultivador Ed Currie, ha sido nombrado el pimiento más picante del mundo por el Libro de los Récords Guinness.

Este pimiento tiene una media de 2.693.000 unidades de calor Scoville (SHU), según pruebas realizadas por la Universidad Winthrop en Carolina del Sur.

La escala SHU es una medida de la cantidad de capsaicina, el compuesto que le da a los pimientos su picante. Un chile jalapeño promedio tiene una puntuación de entre 300 y 8.000 SHU.

¿Por qué el Pepper X es el máspicante del mundo?

Currie ha estado cultivando Pepper X en su granja en Carolina del Sur durante más de 10 años. Cruzó el pimiento con algunos de sus pimientos más picantes para aumentar su contenido de capsaicina.

Pepper X fue presentado al mundo por primera vez en un episodio de la popular serie de YouTube Hot Ones. En el episodio, el presentador Sean Evans comió un sándwich de carne con Pepper X, lo que le provocó una "reacción violenta".

El nuevo récord mundial de picante

El nombramiento de Pepper X como el pimiento más picante del mundo es un hito en la historia de los pimientos picantes. Es la primera vez que un pimiento supera los 2 millones de SHU.

El nuevo récord mundial es un testimonio del trabajo de Currie, quien ha dedicado su vida a la siembra de pimientos picantes. Pepper X es un logro impresionante y es probable que siga siendo el pimiento más picante del mundo durante muchos años.

¿Por qué nos ponemos rojos al morder o comer un chile?

La capsaicina, el compuesto químico que le da a los pimientos su picor, engaña al cerebro haciéndolo sentir que la boca se está "quemando". Este compuesto se une a los receptores TRPV1, que se encuentran en la boca y en la lengua. Estos receptores son responsables de detectar el dolor y la temperatura.

Cuando la capsaicina se une a los receptores TRPV1, envía una señal al cerebro que indica que la boca está en llamas. Esta señal es tan fuerte que puede provocar una sensación de ardor intenso. La señal que los TRPV1 envían le dice al cerebro literalmente que la boca está ardiendo.

Al subir nuestra temperatura corporal, el organismo cree que existe algún tipo de peligro y activa un mecanismo de enfriamiento. Este mecanismo consiste en dilatar los vasos sanguíneos, lo que hace que la sangre se distribuya por toda la superficie de la piel, dando la apariencia rojiza.

Como dato curioso, la capsaicina tópica se usa para aliviar el dolor leve en los músculos y las articulaciones causado por la artritis, dolores de espalda, esguinces musculares, moretones, calambres y esguinces.

