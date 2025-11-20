Esteban Bautista, diputado de Veracruz, es captado dormitando en plena sesión del Congreso

La intensidad de las comparecencias en el Congreso de Veracruz parece haber cobrado factura al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Esteban Bautista Hernández, quien fue captado en una posición comprometedora que ha desatado el debate en redes: ¿Estaba dormido o simplemente "muy concentrado" en su celular?

El incidente ocurrió durante la comparecencia del Secretario de Turismo, un evento que requiere la máxima atención de los legisladores. Sin embargo, las cámaras captaron a Bautista con la cabeza baja y los ojos aparentemente cerrados, justo en el momento en que la diputada de oposición, Indira Rosales (PAN), hacía uso de la palabra.

🗳️📌 DIPUTADO DE MORENA ES CAPTADO DURMIENDO



En el Congreso de Veracruz captaron al morenista Esteban Bautista, presidente de la Jucopo, duermiendo durante la comparecencia del secretario de Turismo.



Aunque otros dicen que no.



— Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 20, 2025

Para muchos, la postura corporal y el momento sugieren que el diputado cayó rendido ante una siesta en plena sesión; sin embargo, otros señalan que solo estaba revisando el celular mirando hacia abajo e ignorando el discurso de la panista, aunque en el video no se ve que esté moviendo la mano.

Perro en el Congreso y senadora aprovecha para maquillarse

El caso de Esteban Bautista no ha sido el único en los últimos días que cuestiona el actuar de los legisladores, pues tan solo en la sesión del Senado del pasado miércoles, durante se analizaba la Ley de Extorsión, el morenista Félix Salgado llevó a su perro Aquiles, quien recorrió los escaños y posó para las cámaras.

Asimismo, la falta de polémica en la discusión permitió a la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, maquillarse, puesto que todos estuvieron a favor del dictamen.

Who let the dogs out?



🐕 Durante el análisis de la Ley de Extorsión en el Pleno, el morenista #FélixSalgado llevó a su #perro Aquiles, quien recorrió los escaños y posó para las cámaras.

— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2025

Cabe señalar, que tan solo a finales del mes pasado, se dio a conocer un ajuste al alza en el ingreso mensual de los diputados federales, pues ahora el salario neto pasará de 75 mil a 79 mil, mientras que la dieta mensual asciende a 110 mil 578 pesos (sin descontar el impuesto sobre la renta - ISR).

Asimismo, se dio un incremento de casi 7 mil pesos en el aguinaldo y nuevo seguro de vida por casi 60 mil pesos. Esto generó diversas críticas por parte de los ciudadanos, pues señalan que a pesar de su alto salario, hacen cosas como quedarse dormidos.