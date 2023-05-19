¡Con 4 diplomas! Estudiante de 13 años se gradúa de la universidad en Oklahoma

Un estudiante en Oklahoma, Estados Unidos, se graduó de la universidad con tan solo 13 años de edad; además no solo obtuvo un diploma sino cuatro, demostrando su gran capacidad intelectual.

El adolescente, identificado como Elijah Muhammad, es el más joven de su familia en graduarse de la universidad, después de terminar una carrera en Informática y Ciberseguridad.

Sin embargo, no es su único logro, pues a su corta edad ya tiene varios reconocimientos por su destacada inteligencia.

"Tengo 10 certificaciones de IBM hasta el curso cero, tengo una certificación de TI de Google, tengo cuatro diplomas de Oklahoma City Community College", indicó el jove estudiante.

|CNN

El estudiante hizo historia en Oklahoma al convertirse en el estudiante afroamericano más joven en graduarse de la Universidad, además de hacerlo con cuatro diplomas.

"Primero, no entendí realmente el impacto total de esto hasta que mi padre lo explicó completamente y me dijo: 'Realmente estás haciendo esto, eres el más joven en hacerlo'", añadió Elijah.

Elijah Muhammad debe buscar cómo fusionar la escuela con su vida normal, ya que a él le encanta la etapa adolescente por la que está pasando, así que debe estudiar y darse tiempo para convivir con su familia y amigos.

"Con todos los logros que tengo, sigo yendo a nadar, salgo, juego baloncesto y todavía me divierto y esas cosas", aseveró el estudiante de 13 años

Adolescente de 15 años se gradúa de la Universidad en Estados Unidos

No obstante, Elijah no es el único superdotado de su familia,pues otra de sus hermanas también acaba de graduarse de la Universidad, y ella tiene tan solo 15 años, por lo que la familia se siente doblemente orgullosa por los logros de los jóvenes.