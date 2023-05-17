Hace 4 años, un hombre de 72 años decidió ir a la universidad por primera vez, ya se graduó

Sam Kaplan es un hombre de 72 años, originario de Lawrenceville en Georgia, y a lo largo de los años ha acumulado muchos elementos y experiencias para su currículum, de hecho recién agregó su mas reciente logro: se graduó de la universidad.

Esto ocurrió el pasado 11 de mayo de 2023, cuando Kaplan recién se graduó de la universidad, señaló que: “Este es mi primer título universitario” y agregó que él es "el primero de mis siete hermanos en obtener un título”.

En el año de 1969, Kaplan se graduó de la escuela secundaria y desde aquel entonces, no había considerado la universidad.

Trabajó en varios roles. Dirigió un servicio de limpieza y luego una empresa de telemercadeo, además de que trabajó en servicio al cliente para un distribuidor mayorista de productos electrónicos, incluso llegó a conducir un taxi de medio tiempo.

Four years ago, Sam Kaplan, 72, decided to attend college for the first time.



He hadn't been to school in 50 years, but he made the most of his unique position. On May 11, he'll be graduating summa cum laude from #GGC.



Learn more: https://t.co/vFJ1V0uVdP #GGCgrad pic.twitter.com/tchqTZWLnf — Georgia Gwinnett College (@GeorgiaGwinnett) May 9, 2023

Cuando Sam Kaplan cumplió los 68 años, decidió volver a la escuela y así fue como dio paso a un viaje gratificante. Él explicó que: "Estaba viajando por la 316 y escuché en la radio que Georgia Gwinnett College estaba ofreciendo un título que involucraba escritura de guiones” y agregó que: "Mi auto parecía haber desarrollado dirección automática y me detuve en Collins Hill Road. Cinco minutos después, me estaba registrando para el semestre de otoño”.

Sin embargo, su aventura no fue nada sencilla, pues no había asistido a la escuela en al menos 50 años. Este hombre de 72 años tuvo que volver a aprender a estudiar. Si bien el padre de cinco hijos tenía experiencia en la crianza de niños, aseguró que estaba nervioso por tomar clases y encajar con estudiantes que tenían 50 años menos que él.

Él se propuso una meta personal de hablar con un estudiante por día y hacerle preguntas sobre sus estudios, sus esperanzas y sus sueños. A través de esas conversaciones, Kaplan encontró puntos en común y poco a poco fortaleció los lazos.

“Cuando le preguntas a un estudiante qué es lo que quiere y planea hacer y descubres qué es lo que quiere hacer con su vida; Creo que eso es poco común con muchos chicos, no entienden eso con la gente", contó el hombre de 72 años que recién se graduó de la Universidad y agragó que: “Creo que tengo una buena relación con ellos. Recibí abrazos de muchos de ellos el último día de clases".

72-year-old man becomes the first in his family to receive a college degree!!



Sam Kaplan graduated from Georgia Gwinnett College with his 99-year-old mother in attendance! 🎓🎉



pic.twitter.com/PlWY6uC2le — GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) May 17, 2023

Kaplan conquistó a sus compañeros y hasta sus maestros

Junto con sus compañeros de clase, este hombre de 72 años también se hizo popular entre los maestros. “Él siempre participaba y ofrecía consejos y asistencia a sus compañeros de clase”, señaló Kate Balsley, profesora asociada de cine, quien le impartió a Kaplan en varias materias.

La maestra Balsley agregó que "Sam siempre estuvo dispuesto a compartir fotos e historias sobre su interesante vida y su familia. Estamos muy orgullosos de verlo graduarse, pero lo extrañaremos”.

Lo mejor de esta historia es que cuando Kaplan cruzó el escenario para recibir su diploma, lo hizo frente a su mayor fan: su madre de 99 años que estuvo entre la audiencia. “Está muy emocionada”, dijo Kaplan. “Está emocionada, feliz y orgullosa”.