Hace 4 años, un hombre de 72 años decidió ir a la universidad por primera vez, ya se graduó
Un hombre de 72 años decidió asistir por primera vez a la universidad y recientemente se graduó en Cine y Arte en los medios, su hiatoria ocurrió en EU.
Sam Kaplan es un hombre de 72 años, originario de Lawrenceville en Georgia, y a lo largo de los años ha acumulado muchos elementos y experiencias para su currículum, de hecho recién agregó su mas reciente logro: se graduó de la universidad.
Esto ocurrió el pasado 11 de mayo de 2023, cuando Kaplan recién se graduó de la universidad, señaló que: “Este es mi primer título universitario” y agregó que él es "el primero de mis siete hermanos en obtener un título”.
En el año de 1969, Kaplan se graduó de la escuela secundaria y desde aquel entonces, no había considerado la universidad.
Trabajó en varios roles. Dirigió un servicio de limpieza y luego una empresa de telemercadeo, además de que trabajó en servicio al cliente para un distribuidor mayorista de productos electrónicos, incluso llegó a conducir un taxi de medio tiempo.
Four years ago, Sam Kaplan, 72, decided to attend college for the first time.— Georgia Gwinnett College (@GeorgiaGwinnett) May 9, 2023
He hadn't been to school in 50 years, but he made the most of his unique position. On May 11, he'll be graduating summa cum laude from #GGC.
Learn more: https://t.co/vFJ1V0uVdP #GGCgrad pic.twitter.com/tchqTZWLnf
Cuando Sam Kaplan cumplió los 68 años, decidió volver a la escuela y así fue como dio paso a un viaje gratificante. Él explicó que: "Estaba viajando por la 316 y escuché en la radio que Georgia Gwinnett College estaba ofreciendo un título que involucraba escritura de guiones” y agregó que: "Mi auto parecía haber desarrollado dirección automática y me detuve en Collins Hill Road. Cinco minutos después, me estaba registrando para el semestre de otoño”.
Sin embargo, su aventura no fue nada sencilla, pues no había asistido a la escuela en al menos 50 años. Este hombre de 72 años tuvo que volver a aprender a estudiar. Si bien el padre de cinco hijos tenía experiencia en la crianza de niños, aseguró que estaba nervioso por tomar clases y encajar con estudiantes que tenían 50 años menos que él.
Él se propuso una meta personal de hablar con un estudiante por día y hacerle preguntas sobre sus estudios, sus esperanzas y sus sueños. A través de esas conversaciones, Kaplan encontró puntos en común y poco a poco fortaleció los lazos.
“Cuando le preguntas a un estudiante qué es lo que quiere y planea hacer y descubres qué es lo que quiere hacer con su vida; Creo que eso es poco común con muchos chicos, no entienden eso con la gente", contó el hombre de 72 años que recién se graduó de la Universidad y agragó que: “Creo que tengo una buena relación con ellos. Recibí abrazos de muchos de ellos el último día de clases".
72-year-old man becomes the first in his family to receive a college degree!!— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) May 17, 2023
Sam Kaplan graduated from Georgia Gwinnett College with his 99-year-old mother in attendance! 🎓🎉
pic.twitter.com/PlWY6uC2le
Kaplan conquistó a sus compañeros y hasta sus maestros
Junto con sus compañeros de clase, este hombre de 72 años también se hizo popular entre los maestros. “Él siempre participaba y ofrecía consejos y asistencia a sus compañeros de clase”, señaló Kate Balsley, profesora asociada de cine, quien le impartió a Kaplan en varias materias.
La maestra Balsley agregó que "Sam siempre estuvo dispuesto a compartir fotos e historias sobre su interesante vida y su familia. Estamos muy orgullosos de verlo graduarse, pero lo extrañaremos”.
Lo mejor de esta historia es que cuando Kaplan cruzó el escenario para recibir su diploma, lo hizo frente a su mayor fan: su madre de 99 años que estuvo entre la audiencia. “Está muy emocionada”, dijo Kaplan. “Está emocionada, feliz y orgullosa”.
Andy Vermaut shares:Georgia man, 72, graduates college with his 98-year-old mother in attendance: Lawrenceville, Georgia, resident Sam Kaplan graduated from Georgia Gwinnett… Thank you. #ThankYouJournalistsForTheNewsWeGetFromYou #AndyVermautThanksYou https://t.co/20xY5T2lnO pic.twitter.com/g03pnABFHv— Andy Vermaut (@AndyVermaut) May 12, 2023