¡Orgullo mexicano! Estudiante de Conalep crea maquillaje para invidentes en Veracruz

Karla Jazmín Cortez Lara, es una joven con discapacidad visual, estudiante del Conalep 162 de Xalapa, Veracruz y produce, comercializa maquillaje para invidentes, específicamente un empaque especial para personas que, como ella, buscan lucir bien.

La joven, que gusta de maquillarse, se percató de que no encontraba en el mercado productos dirigidos para público como ella, por lo que, apoyada por su hermana, decidió hacer algo al respecto y creó un producto en braille.

Ella es estudiante del plantel 162, Conalep “Manuel Rivera Cambas”, en donde ha recibido el apoyo y estímulo de la institución y creó su propia marca BraiUp.

“Muchas personas creen que las personas con discapacidad visual no nos maquillamos, pero sí, lo podemos hacer y nos gusta que nos vean bien”, explicó en una entrevista para la televisión veracruzana.

Karla Jazmín ofrece sus productos con las etiquetas en braille para que las personas con discapacidad visual puedan leer los textos del maquillaje.

Este producto ya está a la venta en esta capital veracruzana.

¿Por qué un maquillaje para invidentes?

La joven indicó las razones por las cuales realizó este invento y aprovechó la oportunidad para fundar su propia empresa en Xalapa.

“El producto se me ocurrió desde que me metí a internet y empecé a investigar si existían los productos, el maquillaje con escritura en braille tanto en la caja como en el recipiente, pero lamentablemente ninguna de las marcas reconocidas o recientes no lo han implementado, o algunas ya lo tienen, pero el braille lo tiene o mal escrito o no se siente mucho, lo cual es un problema para nosotros con discapacidad visual”, refirió.

De acuerdo con la joven, a los 8 años, por una infección perdió la vista, actualmente tiene 17 y es estudiante del tercer semestre de la carrera técnica Asistente Directivo.

Es una emprendedora, pues elabora y vende maquillaje especial para quienes, como ella, no pueden ver. Con apoyo de su familia, compañeros, maestros y personal de la institución educativa, ha podido concretar su proyecto.

La joven emprendedora indicó que su producto está hecho con betabel, elemento natural que tiene vitamina C y ayuda a la piel a tener hidratación, iluminación, incluso aclara algunas quemaduras del sol.

Informó que actualmente vende labiales, en enero saldrá a la venta el labial en barra, que se cambiará totalmente el recipiente y la fórmula para hacerlo en barra.

Además en enero también saldrá el spray a base de betabel, el rubor y el iluminador, “lo básico para las personas con discapacidad visual que lo requieran”.