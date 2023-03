Rinden homenaje a estudiantes fallecidos tras lluvia en Chimalhuacán

Con moños colocados en la puerta principal del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, en el Estado de México fueron homenajeados los dos estudiantes que perdieron la vida durante la noche del miércoles, luego de una torrencial lluvia que inundó calles y avenidas.

Los estudiantes habían salido de clases, se dirigían a sus casas, Ángel Daniel, de 20 años y José Antonio García de 22 años murió a unos 300 metros de Ángel Daniel, vecinos, aseguraron, que uno de los jóvenes cayó a una coladera y que el otro se electrocutó, este viernes cuando los cuerpos de ambos jóvenes sean sepultados.

Homenaje a estudiantes de Chimalhuacán

La puerta principal del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, se pintó de blanco. Moños que fueron colocados por estudiantes en honor a dos de sus compañeros que perdieron la vida durante la noche del miércoles, luego de una torrencial lluvia que inundó calles y avenidas. Los alumnos habían salido de clases, se dirigían a sus casas, Ángel Daniel, de 20 años fue uno de ellos.

“Me imagino que venía caminando de la escuela con la lluvia y pues al percatarse que la avenida estaba inundada no se percató de que había una coladera o un bache ahí posteriormente eso fue lo que le provocó la muerte, estaba en la universidad del TESCHI ejerciendo la carrera de licenciatura de gastronomía, y ahora sí que como toda persona de su edad quiere pues ser alguien en la vida y tener sus metas, ahora sí que establecer un futuro, quería ser chef’’, expresó Ángel Cervantes, papá de Ángel, uno de los jóvenes fallecidos.

José Antonio, el otro estudiante fallecido en Chimalhuacán

José Antonio García de 22 años, fue el otro estudiante que murió a unos 300 metros, donde falleció Ángel Daniel, así lo aseguran vecinos de la zona de Chimalhuacán.

“Se inundó demasiado debido al aguacero que cayó se inundó todo esto, cada que llueve así fuertemente se inunda la avenida todo este tramo, aquí fue donde falleció el muchacho, si, aquí fue él se agarró del poste cayo hacia allá”, narró Othón Rojas, habitante de Chimalhuacán.

Vecinos, aseguraron, que uno de los jóvenes cayó a una coladera y que el otro se electrocutó. “Nosotros estamos en espera de la necropsia para tampoco no aventurarnos a dar una información que no es real”, reveló Martín Cortéz, integrante de Protección Civil en Chimalhuacán.

“De manera administrativa cuando nosotros recibimos la administración pública en el 2022, tenemos una deficiencia enorme de las coladeras, empezamos a poner coladeras, pero así como las ponían las volvían a quitar”, informó ante medios Patricia Jiménez, secretaria del ayuntamiento de Chimalhuacán.

Marchan estudiantes en Chimalhuacán

Compañeros de los estudiantes fallecidos marcharon por calles de Chimalhuacán, hasta llegar a la dirección de la policía local…

''Exigimos que haya pues un buen funcionamiento en las calles porque muchas personas nos trasladamos de lejos y no tenemos pues como llegar a la escuela, yo me transporto en bici, entonces igual vivo por ahí por donde tuvo el accidente mi compañero y hay coladeras abiertas que cuando llueve no podemos ver entonces pues si es muy inseguro transitar esas calles”, manifestó Fátima Santillán, estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán.